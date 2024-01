Los Oklahoma City Thunder firmaron este martes una importante y muy valiosa victoria ante los Boston Celtics en la NBA, mientras que Joel Embiid, después de cuatro partidos fuera, regresó con un triple-doble en los Philadelphia 76ers.

THUNDER 127 – CELTICS 123

Los Thunder encadenaron su quinto triunfo seguido (incluidas victorias ante los Denver Nuggets y los Minnesota Timberwolves) de la mano de Shai Gilgeous-Alexander, que brilló con 36 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias. Estuvo muy bien respaldado Josh Giddey (23 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias) y Chet Holmgren (14 puntos, 7 rebotes y 4 tapones).

Kristaps Porzingis (34 puntos y 10 rebotes) y Jayson Tatum (30 puntos, 13 rebotes y 8 asistencias) encabezaron a los Celtics, que perdieron tras seis victorias consecutivas. No tuvieron su noche ni Jaylen Brown (15 puntos con 4 de 18 en tiros de campo) ni un Jrue Holiday (7 puntos y 7 asistencias), sobrepasado en defensa por Gilgeous-Alexander.

Shai was LOCKED IN tonight. 36 PTS

6 REB

7 AST

14-22 FGM@okcthunder top Boston at home! pic.twitter.com/zXFZ8YVnvF — NBA (@NBA) January 3, 2024

SIXERS 110 – BULLS 97

Joel Embiid logró 31 puntos (10 de 20 en tiros de campo, 9 de 12 desde la línea de personal), 15 rebotes y 10 asistencias. El MVP de la pasada temporada regular acumula 14 partidos seguidos con al menos 30 puntos y 10 rebotes. Los Sixers sacudieron a los Bulls con un descomunal 43-18 en el periodo inicial y se fueron al descanso ganando de 31 puntos (73-42).

DeMar DeRozan (16 puntos) y Andre Drummond (11 puntos y 17 rebotes) destacaron en unos Bulls que habían ganado a los Sixers hace solo tres días pero que hoy estuvieron lamentables en el tiro de tres (7 de 37).

Joel Embiid in his return to action… 🔔 31 PTS, 15 REB, 10 AST in just 3Q

🔔 14th-consecutive 30/10 game

🔔 @sixers grab the home W pic.twitter.com/lN8baJQzyl — NBA (@NBA) January 3, 2024

GRIZZLIES 106 – SPURS 98

Los Memphis Grizzlies volvieron a ganar tras tres derrotas consecutivas. Además dejaron algunas acciones espectaculares evitando las dimensiones e influencia de Victor Wembanyama.

El francés fue el mejor de los suyos con 20 puntos, 7 rebotes y 4 tapones. Pero en los Grizzlies pesó mucho más la gran noche de Ja Morant y Desmond Bane con 26 y 24 tantos, respectivamente. El base de Memphis sumó además 10 asistencias.

WARRIORS 121 – MAGIC 115

Después de tres derrotas seguidas para cerrar el 2023 con muy malas sensaciones, los Warriors se dieron una alegría para empezar 2024 con 36 puntos y 6 asistencias de Stephen Curry.

Paolo Banchero (27 puntos, 12 rebotes y 6 asistencias) fue el más productivo de Orlando.

Steph did a bit of everything in the @warriors win! 36 PTS

6 AST

4 STL

4 3PM pic.twitter.com/JYJHKCXaga — NBA (@NBA) January 3, 2024

PELICANS 112 – NETS 85

De 32 puntos ganaban ya en el tercer cuarto unos Pelicans que arrasaron a unos Nets en caída libre con solo dos triunfos en sus últimos 11 encuentros, ambos ante los históricamente terribles Detroit Pistons.

CJ McCollum (16 puntos y 6 rebotes) lideró a Nueva Orleans, con siete jugadores por encima de los 10 puntos. Cam Johnson (17 puntos) fue el más destacado de Brooklyn, que se quedó en unos tristes 35,7% en tiros de campo y 25,6% en triples.

KINGS 104 – HORNETS 111

Tras once derrotas seguidas, los Hornets dieron la sorpresa de la jornada y sumaron un gran triunfo asaltando la difícil cancha de los Kings.

Terry Rozier (34 puntos y 6 asistencias) encabezó a Charlotte mientras que Sacramento desperdició los 30 puntos y 6 asistencias de De’Aaron Fox y los 23 puntos y 19 rebotes de Domantas Sabonis.