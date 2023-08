Una decisión que le pesa hasta la actualidad. La leyenda de la NBA, Ervin Magic Johnson, tuvo palabras para su rechazo a Nike en los 80′ que hoy lo tendría mucho más millonario.

Johnson acudió al famoso podcast de su país, All The Smoke, donde contó, entre risas, el motivo de su negativa a la compañía que brilla en la actualidad.

“Bueno, yo había ganado recientemente el campeonato nacional universitario, contra Larry Bird, y tres empresas vinieron: Converse, adidas y Nike”, empezó diciendo.

Sin embargo, Magic no confió en la propuesta de Nike porque “solo tenía un año, o dos, desde su fundación”.

“Converse me ofreció la mayor cantidad de dinero. Entonces, cuando creces siendo pobre, tomas el dinero”, justificó ‘Magic’.

Johnson, detalló que el CEO de Nike de ese entonces, Phil Knight, lo visitó para intentar convencerlo -lo mismo que haría años después con Michael Jordan-: “Me dijo ‘Oye, no puedo ofrecerte el mismo dinero que ellos, pero puedo ofrecerte acciones’… ¡Yo no sabía nada al respecto!”, afirmó, tapándose la cara.

“Mi familia tampoco venía de un pasado con dinero. Eso es algo que nos perjudicó algunas veces. cuando no vienes de tener dinero, no sabes… yo no sabía ni lo que eran la acciones en ese momento. Entonces, rechacé las acciones”, reconoció.

Finalmente, con signos de arrepentimiento, pero siempre con una sonrisa, Johnson sostuvo: “¿Te imaginas? ¡45 años! Hoy esas acciones valdrían 5 mil millones de dólares”, cerró.