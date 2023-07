Hace tan solo unos días, se reveló en grave incidente que protagonizó la reconocida cantante estadounidense, Britney Spears, y la seguridad del nuevo crack de la NBA, Víctor Wembanyama, quien es el flamante nuevo refuerzo de San Antonio Spurs.

En la situación, la interprete de ‘Toxic’, se acercó hasta ‘Wemby’ para tomarse una fotografía, pero el jefe de la seguridad de los Spurs, Damian Smith, la apartó violentamente, siendo agredida por parte del personal de la emblemática franquicia de la NBA.

Ahora, a casi una semana de lo ocurrido, Britney Spears volvió a aparecer mediante un video y reveló detalles de lo ocurrido la jornada del 6 de julio en Las Vegas.

En sus declaraciones, la cantante de 41 años comentó que “me cogieron la mano, me golpearon con ella y me tiraron al suelo. Están diciendo que me lo merecía”.

Así también, dentro del relato cuenta que exige “una disculpa pública”, asegurando que en todos sus años como estrella de la música y del espectáculo, nunca su equipo de seguridad ha apartado a una persona con la vehemencia y la rudeza que se utilizó en ella.

Revisa el video de Britney Spears exigiendo disculpas públicas