La NBA desveló este sábado las claves del primer NBA In-Season Tournament, un torneo estilo copa que se jugará anualmente en noviembre y diciembre y que tendrá en cuenta encuentros de la temporada regular antes de resolverse en una fase de eliminación a partido único.

La primera competición por la NBA Cup, el nombre del trofeo que se entregará al campeón, tendrá lugar del 3 de noviembre al 9 de diciembre de 2023.

Las semifinales y la final se celebrarán en el T-Mobile Arena de Las Vegas (EE.UU.) en un formato de ‘final four’ (final a cuatro) del 7 al 9 de diciembre.

Antes de llegar a la ciudad del juego, los 30 equipos de la NBA serán divididos en seis grupos de cinco considerando sus balances de la temporada pasada:

Del 3 al 28 de noviembre, cada equipo jugará cuatro partidos en las ‘Tournament Nights’ (noches de torneo), encuentros de la temporada regular que también contarán para esta nueva competición.

Cada conjunto disputará dos partidos en casa y otros dos fuera y se medirá en una sola ocasión a cada uno de sus equipos rivales en su grupo.

Los seis mejores equipos de cada grupo se clasificarán para la siguiente ronda junto a dos ‘comodines’, que serán para el mejor segundo de cada conferencia.

Los cuartos de final se disputarán a partido único el 4 y el 5 de diciembre antes de que los cuatro conjuntos que continúen en competición viajen a Las Vegas para decidir el campeón.

Salvo la final del NBA In-Season Tournament, los otros 66 encuentros de este nuevo torneo contarán para el balance de la temporada regular.

No cambiará, en cualquier caso, el número de duelos que cada equipo juega durante la fase regular de la NBA (82).

Además de la NBA Cup, la liga pondrá en juego premios económicos para los jugadores de los equipos que superen la fase de grupos y que crecerán en función de lo lejos que lleguen esos conjuntos.

Por ejemplo, los jugadores del equipo campeón se llevarán cada uno medio millón de dólares (400 millones de pesos chilenos) y los del subcampeón se embolsarán 200.000 dólares (160 millones de pesos chilenos).

El NBA In-Season Tournament tendrá un MVP y también un quinteto ideal.

NBA IN-SEASON TOURNAMENT EXPLAINED 🎥

Starting Nov. 3, all 30 teams will compete for the NBA Cup with 8 teams advancing into the knockout rounds! The tournament semis and championship game will be held in Las Vegas, Dec. 7 and 9! pic.twitter.com/NZdURUa3XR

— NBA (@NBA) July 8, 2023