Jimmy Butler volvió a liderar a los Heat y dirigió con 25 puntos la victoria contra los New York Knicks en el Madison Square Garden (108-101) en el primer partido de las semifinales del Este de la NBA, en el que el líder de Miami se sobrepuso a un esguince en el tobillo derecho sufrido en el cuarto período.

Los Knicks, que acabaron quintos de conferencia en la temporada regular, habían eliminado a los Cleveland Cavaliers; mientras que los Heat, octavos, acabaron inesperadamente con los líderes del Oeste, los Milwaukee Bucks, gracias a los 37,6 puntos de media en la serie de Butler y sus canastas decisivas.

El líder de los Heat consiguió un doble doble de 25 puntos, 11 rebotes, 4 asistencias y 2 robos; mientras que Gabe Vincent logró 20 tantos, 2 rebotes, 5 asistencias y un robo. Kyle Lowry, saliendo del banquillo, aportó 18 puntos, y Ben Adebayo, 16.

All heart from Jimmy. pic.twitter.com/Iurc5UwuNf

Sin embargo, la imagen del partido fue la dura torsión de tobillo sufrida por Butler con cinco minutos por jugar en el cuarto segmento tras un choque involuntario con Josh Hart. Quedó tendido al suelo, pero consiguió quedarse en pista, aunque al margen de las acciones de su equipo.

Por los Knicks, RJ Barrett sumó 26 puntos, 9 rebotes, 7 asistencias y un robo; Jalen Brunson agregó 25 puntos, 5 rebotes, 7 asistencias y un robo. Obi Toppin añadió 18 puntos y Josh Hart 10. Mitchell Robinson anotó 7 tantos y recuperó 14 bolas y puso 2 sombreros.

Los locales estuvieron especialmente desacertados en triples (7 de 34) y en tiros libres (60 por ciento).

Una defensa cerrada de Miami, con más fortuna en el ataque los primeros minutos, mantuvo a los Heat por delante en el marcador la primera mitad del cuarto inicial y el entrenador de los Knicks, Tom Thibodeau, pidió su primer tiempo muerto, que le cundió.

Un espectacular mate en “alley oop” de Robinson, asistido por Barrett, dos tiros libres de Brunson y una incursión de Hart, pusieron a los Knicks por delante por primera vez en el partido (16-15).

Triples de Barrett y Toppin dieron a los locales una ventaja de 9 puntos a un minuto de concluir el parcial. Después de un mate de Toppin en “alley oop” asistido por Hart y otra canasta del ala pívot alemán Isaiah Hartenstein, el segmento concluyó con 11 puntos de ventaja para los Knicks (32-21).

La apretada defensa de los Heat al principio del partido hacía aguas por todas partes en el segundo cuarto y los Knicks aprovecharon cada hueco abierto.

Un mate y una bandeja de Butler, una canasta de Martin y tres tiros libres y un triple a la desesperada desde una esquina de Vincent (con 14 puntos hasta el momento) consiguieron reducir a 7 la ventaja de los Knicks tres minutos y medio antes de llegar al descanso (47-40).

Con 11 puntos de Butler y 14 de Vincent frente a los 15 de Brunson y 13 de Barret, el luminoso marcó 55-50 en el intermedio.

Bam going to work down low 💥 pic.twitter.com/Wz8EvVEcBh

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) April 30, 2023