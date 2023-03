Los Boston Celtics aplastaron este jueves a los Milwaukee Bucks en un choque entre los segundos y los primeros del Este, respectivamente, y entre franquicias favoritas para jugarse el billete para las Finales NBA, en una noche iluminada por los cuarenta puntos de Jayson Tatum y los treinta de Jaylen Brown.

Los Celtics infligieron a los Bucks la peor derrota del año y dieron un golpe en la mesa con una exhibición ofensiva y una defensa que desarmó el poderío ofensivo de los campeones NBA de 2021, que apenas 24 horas antes habían anotado 149 puntos ante los Indiana Pacers.

Boston luce ahora un balance de 53-24 por el 55-22 de los Bucks, líderes del Este, que tendrían ventaja de campo su camino en los ‘playoffs’.

Tatum firmó una actuación monumental con cuarenta puntos, ocho rebotes y ocho de diez en tiros de tres puntos.

Brown anotó al menos treinta puntos por vigésima segunda vez este curso y terminó su partido con treinta puntos, cinco rebotes, cinco asistencias.

Los setenta puntos en total de la pareja de los Celtics llegaron en tan solo tres cuartos, para un equipo que firmó su segunda mejor actuación anotadora de la temporada.

Fue un monólogo de los Celtics desde el comienzo, que se hicieron con ocho puntos de ventaja en el primer cuarto y la incrementaron a 28 con un segundo parcial de 41-21 que dejó encarrilada la victoria.

Tatum y Brown marcaron a placer y mantuvieron un porcentaje de acierto superior al 65 % ante unos Bucks completamente superados, en los que el griego Giannis Antetokounmpo metió 24 puntos y capturó siete rebotes.

Enviaron un mensaje claro los Celtics, que ganaron 35 partidos de 38 cuando superaron los 120 puntos este año. Su máxima ventaja fue de 49 puntos ante unos Bucks que perdieron a Khris Middleton en el tercer período tras recibir un fuerte golpe en la boca.

El duelo ya estaba ampliamente sentenciado, pero eso no evitó que saltaran chispas entre las dos franquicias. En el cuarto segmento, Blake Griffin y Thanasis Antetokounmpo se encararon tras una dura falta del primero.

Antetokounmpo reaccionó y los árbitros le pitaron una falta flagrante de tipo dos. Griffin también recibió una flagrante. El hermano de Giannis fue expulsado y los Celtics pudieron elegir a un jugador de los Bucks para ir a la línea de libres.

El choque terminó con 41 puntos de ventaja para los Celtics, que todavía cuentan con pequeñas opciones de alcanzar el liderato, a falta de cinco partidos para el final de la temporada regular.

Brandon Ingram firmó el segundo triple doble de su carrera y dirigió la victoria de los New Orleans Pelicans en el campo de los Denver Nuggets (107-88), que pagaron la baja del serbio Nikola Jokic.

Ingram aportó 31 puntos, once rebotes y diez asistencias en la victoria contra unos Nuggets que tuvieron su peor actuación ofensiva del año, con solo 88 puntos. Su anterior peor marca era de 94 puntos.

Todavía sin Zion Williamson, que calentó en los prolegómenos del encuentro a la espera de completar su recuperación de una lesión muscular, Ingram siguió luciendo un gran nivel y lleva dos triples dobles en los últimos siete días.

Apenas cuarenta puntos concedieron los Pelicans a los Nuggets en la primera mitad y se hicieron con un triunfo que les coloca a solo medio partido de diferencia de los Golden State Warriors, sextos, que ocupan la última plaza que da acceso directo a los ‘playoffs’.

Los Pelicans tienen un balance de 39-38 por el 40-37 de los Warriors, en una Conferencia Oeste en la que reina el equiibrio.

Los Nuggets son líderes del Oeste (51-25) y ya empiezan a pensar en la postemporada.

Sin Jokic, de baja por unas molestias en la pantorrilla derecha, Jamal Murray firmó 21 puntos, con cuatro triples, y siete asistencias, mientras que Bruce Brown aportó 19 puntos.

Pero los Pelicans triunfaron con autoridad, con CJ McCollum protagonista con 23 puntos y seis triples. Trey Murphy aportó quince puntos con tres triples.

En el otro partido disputado este jueves, en un programa reducido de dos partidos, los Boston Celtics dieron un golpe en la mesa al ganar por 140-99 en el campo de los Milwaukee Bucks, en un partido entre segundos y primeros del Este, respectivamente.

Standings update 🗣️

– Pelicans move to #7

– 3 games separate #6 from #11 in the West

📲 https://t.co/02ml5YIBRq pic.twitter.com/ukFl3kFFRZ

— NBA (@NBA) March 31, 2023