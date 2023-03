Vuelve a estar en la primera plana de la polémica. Ja Morant, estrella de los Memphis Grizzlies de la NBA, fue suspendido por dos partidos luego de un polémico video exhibiendo una pistola en club nocturno.

Las imágenes, surgidas tras una transmisión del propio basquetbolista, rápidamente se volvieron viral y avergonzaron a su franquicia estadounidense. Tanto, que decidieron apartarlo pese a ser la principal figura.

En un breve comunicado subido a su sitio oficial, la entidad expresa que “Los Memphis Grizzlies anunciamos hoy que Ja Morant estará fuera del equipo al menos los próximos dos partidos”.

La escuadra de Memphis viene de ser derrotada por los Denver Nuggets (97-113), en un compromiso donde Morant fue la mejor mano de su equipo con 27 puntos.

