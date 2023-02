Los Ángeles Clippers dieron una prueba de fuerza este jueves al tumbar a domicilio a los Phoenix Suns, todavía sin Kevin Durant, en una jornada en la que el griego Giannis Antetokounmpo logró el récord de asistencias en la historia de los Milwaukee Bucks, pero se retiró por una lesión de muñeca.

Paul George y Terance Mann, ambos con 26 puntos, y Kawhi Leonard, con 16 puntos, todos ellos en la segunda mitad y cinco valiosos en el cuarto período, dieron a los Clippers un gran triunfo en el campo de los Suns, para arrebatar al equipo de Monty Williams la cuarta plaza en el Oeste.

Los Clippers lucen un balance de 33-28 por el 32-28 de los Suns, en los que Josh Okogie fue el líder anotador con 24 puntos. Devin Booker metió 19 puntos y repartió nueve asistencias, mientras que Deandre Ayton aportó 18 puntos.

Kevin Durant siguió el partido de sus compañeros sentado en el banquillo, pendiente de su recuperación por un problema de rodilla. Horas antes del encuentro, fue presentado oficialmente como jugador de los Suns y aseguró que en Phoenix cuentan “con todas las herramientas” para ser campeones de la NBA.

Avisó además de que está preparado para aguantar la presión.

“Siempre habrá presión, soy uno de los mejores jugadores de la historia”, aseguró Durant.

La duodécima victoria consecutiva de los Bucks, que ya están a un solo partido de igualar el balance de los Boston Celtics, líderes, fue amargada por la lesión en una muñeca de Giannis, quien se retiró al comienzo del segundo período cuando llevaba dos puntos.

El griego, cuya presencia en el All-Star queda ahora envuelta en las dudas, notó inmediatamente un fuerte dolor en una muñeca y regresó a los vestuarios. Los Bucks informaron poco después de que no regresaría.

