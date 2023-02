Klay Thompson dirigió este lunes el triunfo de los Golden State Warriors sobre los Oklahoma City Thunder con 42 puntos y doce triples, en una jornada de NBA en la que los Brooklyn Nets cayeron frente a Los Angeles Clippers en su primer partido tras el fichaje, ya oficial, de Kyrie Irving por los Dallas Mavericks.

WARRIORS 141 – THUNDER 114

Sin Stephen Curry, que estará varias semanas de baja por una lesión en la pierna izquierda que afectó parcialmente a sus ligamentos, los Warriors hundieron a los Thunder con 26 triples, doce de ellos obra de Klay Thompson.

Klay se unió de esta manera a Curry como únicos jugadores en la historia de la NBA capaces de sumar dos veces un registro de este tipo. El récord absoluto de triples en la liga estadounidense es del propio Thompson (14 en 2018), seguido por los trece de Zach LaVine en 2019 y de Curry en 2016.

Fue la segunda victoria consecutiva para los Warriors, que ocupan la séptima posición en el Oeste (28-26).

What a night for Klay Thompson. 42 PTS

3 REB

12 Threes pic.twitter.com/rfhlOG6bpW — NBA (@NBA) February 7, 2023

NETS 116 – CLIPPERS 124

En su primer partido sin Irving y con la ya conocida baja por lesión de Kevin Durant, los Nets se rindieron ante los Clippers pese a los 47 puntos de un extraordinario Cam Thomas.

Thomas, a sus 21 años, se convirtió en el segundo jugador más joven en la historia en enlazar dos partidos sumando 40 o más puntos, después de LeBron James y por delante de Kevin Durant.

Para los Clippers, Paul George aportó 29 puntos mientras que Kawhi Leonard firmó 24.

JAZZ 111 – MAVERICKS 124

Sin Irving ni Doncic, los Mavericks sellaron un sólido triunfo en el campo de los Jazz liderados por los 29 puntos de Josh Green y de Jaden Hardy, en una noche en la que Dwith Powell firmó un doble doble de doce puntos y 16 rebotes.

Los Mavericks hicieron oficial horas antes del comienzo del partido la llegada de Irving y de Markieff Morris a cambio de Spencer Dinwiddie, Dorian Finney Smith y tres elecciones del draft.

Los texanos volverán a la pista este miércoles en Los Ángeles contra los Clippers, en el que podría marcar el debut de Irving.

Jaden Hardy and Josh Green showed out in the Mavs W. Hardy: 29 PTS, 4 REB, 4 AST, 4 3PM

Green: 29 PTS, 6 REB, 3 3PM pic.twitter.com/gNj3ZrxYDp — NBA (@NBA) February 7, 2023

WIZARDS 91 – CAVALIERS 114

Sin el español Ricky Rubio, que no está jugando los partidos en días consecutivos para evitar sobrecargas tras su lesión de cruzado, los Cavaliers triunfaron con contundencia en el campo de los Wizards con una excelente actuación en equipo, liderada por los 23 puntos de Darius Garland y Jarrett Allen.

Donovan Mitchell aportó 21 puntos para unos Cavaliers que son quintos en el Este (34-22). Los Wizards, sin Kyle Kuzma, sufrieron su tercer revés consecutivo.

PISTONS 99 – CELTICS 111

Los Celtics, líderes del Este, dejaron atrás la derrota como locales contra los Suns con un triunfo en el campo de los Pistons empujado por el doble doble de 34 puntos y once rebotes de Jayson Tatum.

También se lucieron Derrick White, con 23 puntos, siete rebotes y siete asistencias; y Robert Williams, quien selló un doble doble de quince puntos y quince rebotes.

☘️ 34 PTS

☘️ 11 REB

☘️ 6 AST Jayson Tatum leads the Celtics to a W in Detroit. pic.twitter.com/ibRybXTACc — NBA (@NBA) February 7, 2023

BULLS 128 – SPURS 104

Andre Drummond arrolló a los Spurs con 21 puntos y quince rebotes en veinte minutos en pista, e infligió al equipo de Gregg Popovich la novena derrota consecutiva.

Los Bulls sellaron su cuarto triunfo en los últimos cinco partidos y se asentaron en puestos de Playoffs en el Este, mientras que los Spurs están hundidos en la penúltima posición del Oeste.

BLAZERS 108 – BUCKS 127

Brook López, con 27 puntos y nueve rebotes, y el griego Giannis Antetokounmpo, con 24 puntos, trece rebotes y ocho asistencias, le dieron a los Bucks la octava victoria consecutiva para seguir presionando a los Celtics.

Giannis le ganó el duelo particular a Lillard, ambos elegidos como jugadores de la semana respectivamente en el Este y el Oeste. El líder de los Blazers metió 28 puntos y logró un espectacular triple desde el centro de la pista, pero sus Blazers siguen sin tener continuidad y están fuera de la zona de ‘play-in’.

3 Bucks scored 20+ as they got the W in Portland 💪 Giannis: 24 PTS, 13 REB, 8 AST

Brook: 27 PTS, 9 REB

Jrue: 20 PTS, 4 REB, 8 AST pic.twitter.com/PJF6QKbFrR — NBA (@NBA) February 7, 2023

ROCKETS 120 – KINGS 140

Keegan Murray firmó la mejor actuación de su carrera, con treinta puntos y ocho triples, en el triunfo de los Kings en el campo de los Rockets. El equipo californiano arrolló a los texanos con hasta 21 canastas de tres puntos y más del 50 % de acierto desde el arco.

En los Rockets, el peor equipo de la NBA este año, el español Usman Garuba apenas estuvo 2.27 minutos en pista y anotó tres puntos, con una asistencia.