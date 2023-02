LeBron James sigue acercándose al récord absoluto de puntos de Kareem Abdul-Jabbar en la NBA (38.387) y, con los 27 anotados en la derrota de Los Ángeles Lakers contra los New Orleans Pelicans, se colocó a 36 puntos, en una jornada en la que Steph Curry disparó las alarmas en los Golden State Warriors al retirarse por un problema de rodilla.

Además, Kyrie Irving, que pidió a los Brooklyn Nets ser traspasado antes del cierre del mercado del próximo 9 de febrero, no jugó con el equipo de Jacque Vaughn en el duelo ganado contra los Washington Wizards, oficialmente a causa de un problema físico.

Los Pelicans cortaron una racha de diez derrotas consecutivas con un triunfo ante los Lakers liderado por los 35 puntos de Brandon Ingram y LeBron James, con sus 27 puntos, ya ojea el récord de Abdul Jabbar, que podría batir en Los Ángeles el martes contra los Oklahoma City Thunder o el jueves contra los Milwaukee Bucks.

‘King James’ tiene un promedio de 30.2 puntos por partido, por lo que, de mantenerlo, el récord podría producirse el jueves frente a los campeones de la NBA de 2021.

Anthony Davis, el ex del partido, dominó con 34 puntos y trece rebotes, para la gran actuación de Ingram, la mejor desde su regreso, permitió a los Pelicans reactivarse. El equipo de Willie Green también pudo contar con 18 puntos del puertorriqueño José Alvarado.

Steph Curry se retiró en el tercer período del partido ganado por los Warriors contra unos Dallas Mavericks sin Luka Doncic tras sufrir una torsión de rodilla por un contacto con McKinley Wright IV.

17 PTS

9 REB

9 AST

3 BLK

3 3PM

Draymond did it all for the @warriors in their win 😤 pic.twitter.com/GvvLKLdlIB

— NBA (@NBA) February 5, 2023