El esloveno Luka Doncic logró este jueves el octavo triple doble de su temporada, nadie suma más que él, y tras la histórica actuación ante los New York Knicks, dirigió la victoria de los Dallas Mavericks contra los Houston Rockets con 35 puntos, 12 rebotes y 13 asistencias.

La jornada NBA estuvo marcada además, fuera de la pista, por las suspensiones ordenadas por la NBA a once jugadores, dos de los Pistons y nueve de los Orlando Magic, por la tremenda pelea del martes en Detroit, comenzada con un empujón de Moritz Wagner a Killian Hayes.

Los Mavericks lograron su quinta victoria consecutiva, la mejor racha de la temporada hasta el momento. Lo hicieron en el duelo tejano ante unos Houston Rockets que han perdido siete de los últimos ocho encuentros.

Doncic volvió a conseguir un triple-doble. Es el segundo encuentro consecutivo y el octavo registro de este tipo en la temporada. Ante Houston sumó 35 puntos, 12 rebotes y 13 asistencias. Se sentó a ocho minutos del final y con el partido ya resuelto, para para tomar un respiro en una campaña en la que apenas está pudiendo descansar.

35, 12 and 13 for @luka7doncic ! @dallasmavs win. pic.twitter.com/MgRQsUBNnt

Dwight Powell, con 19 puntos, logró su mejor marca anotadora de la temporada, y Chris Wood, llegó a su octavo partido con al menos dos tapones.

LaMelo Ball rozó el triple-doble ante los Thunder con 27 puntos, diez rebotes y nueve asistencias para liderar a los Hornets en el triunfo de este jueves, antes de recibir en el cierre del año al equipo más en forma de la liga, los Nets de Brooklyn.

Noche para el recuerdo del novato Mark Williams, que logró la mejor marca anotadora de su corta carrera con 17 puntos, combinados con 13 rebotes.

Los Thunder ven frenada una gran racha de resultados. Llegaban a Charlotte con cuatro triunfos en los últimos cinco partidos. Los 28 puntos de Shai Gilgeous-Alexander no fueron suficientes para sumar una victoria más.

Quienes no están cerrando bien el año los Cleveland Cavaliers, que acumulan su tercera derrota consecutiva en esta visita a Indiana, al contrario que los Pacers, que lograron el cuarto triunfo en los últimos cinco partidos y se consolidan en zona de Playoffs.

El duelo de este jueves fue muy igualado con alternancias en el marcador para ambos conjuntos en todo momento, hasta en 16 ocasiones cambió el dominio en el luminoso hacia uno u otro lado.

La magnífica estadística de tres puntos de Indiana fue decisiva, con 19 triples de 31 intentos para un 61,3% de acierto. Tyrese Haliburton y Buddy Hield anotaron seis y cinco tiros desde el perímetro respectivamente, para terminar con 29 y 25 tantos cada uno de ellos.

La pareja formada por Jayson Tatum y Jaylen Brown anotó 58 puntos en total, la mitad que todo el equipo, con 29 tantos para cada uno de ellos. No era un día sencillo, la visita de los Clippers anticipaba la que para muchas casas de apuestas puede ser la futura final de la NBA.

La otra dupla formada por Kawhi Leonard y Paul George lideró a los californianos con 26 y 24 puntos respectivamente, destacando los 19 de Normal Powell desde el banquillo, promediando 18,4 tantos en los últimos cinco partidos tras su lesión.

Un parcial de 1-8 favorable a los Clippers dio emoción a los últimos suspiros del partido, pero dos tiros libres finales de Jaylen Brown y un tapón de Al Horford sobre Marcus Morris sentenciaron la cuarta victoria consecutiva para los Celtics.

Continúa la crisis de resultados de los Raptors, que sufrieron contra los Grizzlies la décima derrota del mes de diciembre en catorce partidos.

Hasta cuatro jugadores cerraron el partido con doble-doble: Pascal Siakam y Scottie Barnes por Toronto, y Steven Adams con Ja Morant por Memphis. Este último batió su récord personal de asistencias con 17, que sumó a los 19 puntos anotados.

🔥 @JaMorant was making plays from every spot on the floor en route to a career-high 17 dimes! pic.twitter.com/MqGqICddUw

— NBA (@NBA) December 30, 2022