Nikola Jokic aplastó a unos Washington Wizards ruinosos este miércoles en la NBA, en una jornada en la que Stephen Curry se marchó lesionado en unos Golden State Warriors que siguen sufriendo a domicilio.

NUGGETS 141 – WIZARDS 128

43 puntos (17 de 20 en tiros), 14 rebotes, 8 rebotes y 5 robos. Esa fue la impresionante hoja de servicios de un Nikola Jokic gigantesco que deprimió aún más a unos Wizards hundidos con ocho derrotas seguidas.

Sin Bradley Beal ni Kristaps Porzingis, Washington se aferró sin éxito a los 24 puntos de Kyle Kuzma.

17/20 FGM Nikola Jokic did it ALL in the Nuggets W. pic.twitter.com/svywgmbFEt — NBA (@NBA) December 15, 2022

PACERS 125 – WARRIORS 119

La lesión en el hombro izquierdo de Stephen Curry, sensacional hasta entonces (38 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias en 30 minutos), enturbió aún más una nueva noche negra de los Golden State Warriors a domicilio, donde acumulan un espantoso 2-13.

Tyrese Haliburton (29 puntos y 6 asistencias) fue el referente de unos Pacers que iban ganando de 25 puntos en el segundo cuarto, que metieron el 50,6 % de sus tiros y que se aprovecharon de las 24 pérdidas de balón de Golden State.

THUNDER 108 – HEAT 110

Con un canastón a falta de 5 segundos, Tyler Herro, que acabó el encuentro con 35 puntos, fue el héroe de los Miami Heat en su asalto a Oklahoma City, que ha perdido cuatro partidos seguidos.

Shai Gilgeous-Alexander, que falló el tiro que habría forzado la prórroga para los Thunder, logró 27 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias.

BULLS 120-128 KNICKS

Julius Randle (31 puntos, 13 rebotes y 7 asistencias) y Jalen Brunson (30 puntos y 7 asistencias) prolongaron el vuelo de los New York Knicks, que sumaron su quinta victoria consecutiva al derrotar en la prórroga a los Chicago Bulls.

DeMar DeRozan (32 puntos) fue el mejor de unos Bulls que no acaban de encontrar el ritmo esta temporada.

MAVERICKS 90 – CAVALIERS 105

Donovan Mitchell (34 puntos con 6 triples) lideró a un grupo de seis jugadores por encima de los 10 puntos para que los Cleveland Cavaliers tomaran Dallas con una actuación muy coral y equilibrada.

Luka Doncic (30 puntos y 6 asistencias) encabezó a unos Mavericks que ya perdían de 23 puntos antes del descanso y que solo encestaron el 39,2 % de sus tiros.

CLIPPERS 99 – TIMBERWOLVES 88

En un partido bastante espeso, Los Angeles Clippers se pusieron las pilas en el último cuarto (32-23) para llevarse su tercera victoria seguida de la mano de Kawhi Leonard (19 puntos y 8 rebotes) y Paul George (triple-doble con 17 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias)

En los Wolves, lastrados por las ausencias de Karl-Anthony Towns y D’Angelo Russell y que han perdido tres partidos consecutivos, destacaron Anthony Edwards (19 puntos y 7 rebotes) y Rudy Gobert (11 puntos y 13 rebotes).

Paul George (17 PTS, 11 REB, 11 AST) and Kawhi Leonard (19 PTS, 8 REB, 2 STL) combined to lead the Clippers to victory tonight 💪 It was PG's first Clippers triple-double. pic.twitter.com/nTJvxhm9d3 — NBA (@NBA) December 15, 2022

