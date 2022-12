La victoria de los Boston Celtics ante Los Angeles Lakers en un partido absolutamente loco fue lo más destacado de la NBA este martes, en el que los Golden State Warriors extendieron su crisis a domicilio frente a los Milwaukee Bucks y los Phoenix Suns acumularon su quinta derrota seguida ante los pobres Houston Rockets.

LAKERS 118 – CELTICS 122

En un encuentro apasionante y a la altura de la rivalidad legendaria entre Lakers y Celtics, Boston se impuso en la prórroga gracias a una exhibición de Jayson Tatum (44 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias) frente a dos magníficas actuaciones de Anthony Davis (37 puntos, 12 rebotes) y LeBron James (33 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias).

Los Celtics ganaban de 20 puntos en el tercer cuarto, los Lakers reaccionaron con un 5-32 entre el penúltimo y el último periodo hasta ponerse 13 arriba, pero se derrumbaron en los últimos minutos y en la prórroga bajaron los brazos totalmente agotados.

ROCKETS 111 – SUNS 97

Totalmente hundidos, los Phoenix Suns entraron en coma al encadenar su quinta derrota consecutiva después de perder ante los Houston Rockets, que son colistas del Oeste.

Jalen Green (26 puntos y 7 rebotes) encabezó a los Rockets del español Usman Garuba (5 rebotes y una asistencia en 10 minutos), en tanto que Chris Paul (16 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias) destacó en unos tristes Suns sin Devin Booker y que solo metieron 13 de 51 en triples.

BUCKS 128 – WARRIORS 111

Con un terrible 2-12 a domicilio, los Golden State Warriors volvieron a morder el polvo lejos de San Francisco al caer ante los Milwaukee Bucks de un gran Giannis Antetokounmpo (30 puntos y 12 rebotes).

Stephen Curry fue el máximo anotador de Golden State con 20 puntos, pero no estuvo fino en el tiro (6 de 17) y el español Serge Ibaka volvió a quedarse sin minutos en Milwaukee.

JAZZ 121 – PELICANS 100

Después de siete victorias consecutivas que les auparon a la cabeza del Oeste, los Pelicans perdieron ante los Utah Jazz, en los que Lauri Markkanen sumó 19 puntos y 11 rebotes y que se aprovecharon del ridículo 4 de 27 en triples de Nueva Orleans.

Zion Williamson consiguió 26 puntos y 9 rebotes en los Pelicans; el puertorriqueño José Alvarado aportó 4 puntos, 2 rebotes y 3 asistencias en 17 minutos; y el español Willy Hernangómez consiguió 9 puntos, un rebote y 2 asistencias en solo 6 minutos.

SIXERS 123 – KINGS 103

Con una enorme autoridad, los Philadelphia 76ers sumaron su tercer triunfo consecutivo al derrotar a los Sacramento Kings, en un partido que ya dominaban de 28 puntos en el segundo cuarto y que tenían totalmente controlado al descanso (80-55).

Joel Embiid (31 puntos y 7 rebotes en solo 30 minutos) y James Harden (21 puntos, 7 rebotes y 15 asistencias) brillaron en los Sixers mientras que en unos Kings sin respuestas el más destacado fue Domantas Sabonis (22 puntos y 10 rebotes).

