El mundo del baloncesto se encuentra atónito ante un nuevo video de Stephen Curry, que ya es tendencia en redes sociales, por la sorprendente puntería del base de los Golden State Warriors.

Su destreza para los tiros de triple no es novedad, al ser el basquetbolista con más puntos desde esa modalidad en la historia de la NBA.

Ahora, sorprendió a todos con un registro en un entrenamiento con su equipo, en donde el ‘Chef’, clavó 5 tiros a más de 28 metros y con solo una mano, lo que ha sido tendencias en las redes sociales.

Just finished a shoot with @stephencurry30, this dude just can’t miss 😳🔥

🎥 @ari_fararooy@warriors pic.twitter.com/fwjhTjz33E

— Sports Illustrated (@SInow) December 5, 2022