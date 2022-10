El pasado fin de semana, dos jugadores de la NBA protagonizaron la primera pelea de la temporada en la Liga de Baloncesto de Estados Unidos. La gresca se registró en el duelo entre los Miami Heat y los Toronto Raptors.

Según la dirigencia de la División de honor del Básquetbol norteamericano, el instigador y quien comenzó la riña, fue el alero de los Heats, Caleb Martin, quien llegó a los empujones y golpes, en medio del público, junto al pívot, Christian Koloko, elemento de los Raptors.

Todo ocurrió cuando Koloko tomó un rebote ofensivo tras un lanzamiento fallido de Pascal Siakam. En ese momento, ambos protagonistas quedaron enredados con las piernas y terminó con el hombre de los Raptors en el suelo. Su rival del Heat lo fue a buscar al piso y, al quedar nuevamente cara a cara, lo derribó con un tackle.

Posteriormente, cayeron encima de los espectadores, momento en donde algunos trataron de escapar de la trifulca, ya que se sumaron más jugadores mientras los árbitros y agentes de seguridad privada intentaban separar a los alterados basquetbolistas.

Sanciones

Es por eso, que desde la NBA, tomaron la decisión de suspender a Caleb Martín por una fecha, además de perder el salario que corresponde a la siguiente jornada, al igual que el jugador de los Raptors, Nikola Jovic, quien saltó del banquillo para defender a su compañero.

Además, el jugador de Miami, deberá cancelar la abultada multa de 45.000 dólares, mientras que Jovic, tendrá que pagar 15.500 de la divisa norteamericana.

Por su parte, Koloko fue multado con 15.000 dólares, por agarrar a su oponente tras la provocación.

Tras el duelo, Christian Koloko, habló con la prensa en el estadio FTX Arena de Miami, en donde señaló: “Estoy tan confundido como ustedes. No tengo ni idea de qué ha pasado. No lo conozco, así que no sé en que estaba pensando él”.

En lo deportivo, fue victoria para los locales, por 112-109, en un duelo muy reñido en diferentes ámbitos y hoy se volverán a ver las caras a las 20:30 horas.