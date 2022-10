Aldama disputó este miércoles su primer partido como titular en la NBA y brilló con un doble-doble de 18 puntos y 11 rebotes en los Memphis Grizzlies, que se anotaron en la prórroga su primera victoria del curso frente a los New York Knicks (115-112).

Con la ausencia en el interior del lesionado Jaren Jackson Jr., Aldama formó parte del quinteto titular de los Grizzlies y dejó muy buenas sensaciones con 7 de 14 en tiros en campo (3 de 8 en triples), una asistencia, un robo y un tapón sin pérdidas de balón en 39 minutos.

Además, el español tuvo el mejor rating +/- (estadística más/menos) de su equipo con +18.

Aldama destacó en defensa y en la protección del rebote, pero también dejó jugadas fantásticas en ataque como un gran mate sobre Julius Randle en el tercer cuarto.

El mate de Aldama, tras pase de Steven Adams, levantó a todo el banquillo de Memphis pero les árbitros le pitaron una técnica al alero por ‘taunting’ (provocación) a Randle en la celebración.

Taylor Jenkins, entrenador de los Grizzlies, elogió a Aldama en declaraciones a la retransmisión estadounidense, aseguró que está jugando “con mucha confianza” y, entre otros aspectos, alabó su actitud y energía en defensa.

Considerados como uno de los equipos más potentes de la Conferencia Oeste, los Grizzlies se dejaron llevar en su primer partido de la temporada por su estrella Ja Morant, que sumó 34 puntos, 4 rebotes y 9 asistencias.

