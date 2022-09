La ex mujer de Scottie Pippen está saliendo con el hijo de Michael Jordan. Se suma un nuevo capítulo a la mala relación entre los excompañeros que hicieron historia en Chicago Bulls

Escándalo en la NBA. El portal TMZ reveló que Larsa Pippen, empresaria y ex esposa de Scottie Pippen, se la vio junto a Marcus Jordan, el hijo de Michael Jordan, en Miami en una especie de cita.

Se suma un nuevo capítulo a la mala relación entre los ex compañeros que hicieron historia en los Chicago Bulls. El sitio publicó fotos de la madre de los hijos de Scottie, de 48 años, con Marcus Jordan, de 31.

La ‘pareja’ fue sorprendida en una cita doble con otra pareja en el restaurante Zuma de Miami. Fuentes afirmaron que Larsa intentó mantener un perfil bajo y se puso nerviosa cuando se dio cuenta de que la gente la había visto.

“Testigos oculares nos dicen que estuvieron allí durante unos 45 minutos y que no había signos evidentes de gestos de afecto en público entre ellos“, publica TMZ.

Michael Jordan y Scottie Pippen ganaron juntos seis anillos de la NBA en los Chicago Bulls. Sin embargo, la relación de ellos no es para nada buena.

Scottie lanzó duras declaraciones en contra de ‘Air’ por su documental ‘The Last Dance’ y el año 2021 fue más allá al señalar sin anestesia que “voy a ir tan lejos como para decir que Michael Jordan ha arruinado el baloncesto”.

“En los 80, en los patios de los colegios, todo el mundo jugaba moviendo el balón, pasándoselo para ayudar al equipo. En los 90 eso terminó. Todos querían ser como Mike. Pues bien, Mike no quería pasar, no quería rebotear y no quería defender al mejor jugador rival. Quería que todo se le diera hecho y todo se hiciera para él. Por eso creo que LeBron James es el mejor de todos los tiempos. Hace de todo e involucra a sus compañeros”, agregó.