Este 20 de febrero se juega una nueva versión del All Star Game de la NBA, en el que los equipos de LeBron James y Kvin Durant se enfrentarán en el Rocket Mortgage FieldHousede de Cleveland.

Esta edición se enmarca a 19 años del último juego de las estrellas que disputó Michael Jordan y que es recordado también por el gesto que tuvo Vince Carter con MJ.

Por voto popular y por primera vez en la historia Jordan se quedaba afuera de la alineación titular en el All Star Game. El favorito de los fanáticos y gran estrella de la temporada 2002 había sido Vince Carter.

Para sorpresa de todos, el entonces jugador de los Toronto Raptors no salió a escena y le cedió su lugar a Michael Jordan. Después, Air Canada iba a explicar lo que sucedió con Jordan, que por esos días estaba a punto de jugar su última temporada en el profesionalismo con los Washington Wizards.

“Antes que me pregunten por Jordan, quiero aclararles que él es una leyenda, el mejor jugador que jamás haya jugado este deporte. Eso hizo que la decisión fuera difícil, pero respeto quién es y de qué se trata”, dijo Carter tras el partido en el cual jugó 25 minutos.

En una entrevista, años después, añadió que “no sentí que necesitaba anunciarlo al mundo. Solo le dije Mike, este es tu show. Sentí que eso era lo correcto, ir donde él y decírselo solo a él. El tema es que me dijo que no. ‘Tú te lo ganaste’, me dijo”.

“Entonces le dije: ‘Mike, no voy a salir ahí afuera estando en la cancha y tú sentado en la banca’. Me decía que no, que no me dejara llevar por el público, por los medios, etc”, complementó.

Lo cierto es que Jordan terminó aceptando e inició el juego para los del Este, que finalmente cayeron por 155 a 145 ante la Conferencia Oeste.

Este 20 de febrero los capitanes LeBron James y Kevin Durant buscarán quedarse con el All Star Game 2022.