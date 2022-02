Los Brooklyn Nets se estrellaron este miércoles con su sexta derrota seguida, en una jornada de NBA en la que Los Angeles Lakers ganaron sin LeBron James y equipos con buenas sensaciones, como los Philadelphia 76ers o los Dallas Mavericks, cayeron de forma inesperada.

Los Brooklyn Nets naufragaron en el último cuarto (29-15) y se dejaron remontar su partido ante los Sacramento Kings, que venían en un estado de ánimo ruinoso tras haber perdido los últimos siete encuentros.

Siete jugadores de los Kings metieron más de 10 puntos, con Harrison Barnes como máximo anotador, mientras que Nic Claxton fue el mejor de los Nets (23 puntos y 11 rebotes) en una noche para el olvido de James Harden (4 puntos con 2 de 11 en tiros) y Kyrie Irving (15 puntos con 5 de 15 en tiros).

En un partido de poco brillo y escasa puntería, Carmelo Anthony (24 puntos, con 8 de 12 en intentos, y 8 rebotes) y Anthony Davis (30 puntos y 15 rebotes) consiguieron doblegar a unos Portland Trail Blazers liderados por Norman Powell (30 puntos y 5 rebotes).

LeBron James se perdió su cuarto partido consecutivo por molestias en la rodilla, pero los Lakers lograron romper su racha de tres derrotas seguidas.

En Philadelphia se medían dos tendencias completamente opuestas: las cinco victorias seguidas de los Sixers contra las seis derrotas consecutivas de los Wizards.

Contra todo pronóstico, fueron los de Washington quienes se llevaron el triunfo en los últimos segundos gracias a Kyle Kuzma (24 puntos y 7 rebotes) y Spencer Dinwiddie (triple-doble con 14 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias).

Joel Embiid (27 puntos, 14 rebotes y 6 asistencias) fue el mejor de los Sixers, mientras que el brasileño Raul Neto jugó 17 minutos para los Wizards en los que aportó 9 puntos, un rebote y 3 asistencias.

Luka Doncic tiró del carro con 40 puntos, 6 rebotes y 10 asistencias, pero los Dallas Mavericks cayeron de forma inesperada y en casa ante los Oklahoma City Thunder tras una prórroga.

Luguentz Dort (30 puntos y 6 rebotes) y Tre Mann (29 puntos) le dieron una valiosa victoria a los Thunder, que son penúltimos en el Oeste.

