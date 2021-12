Los Milwauke Bucks cayeron en Boston ante unos Celtics con un Jayson Tatum que anotó 42 puntos, y los Phoenix Suns fueron derrotados por Los Angeles Clippers en una jornada en la que los Golden State Warriors vencieron por la mínima a los Indiana Pacers y Ricky Rubio entró en el club de los jugadores de la NBA con más de 5.000 asistencias.

Tatum empujó a los Celtics a una victoria de 117-103 sobre los Bucks con sus 42 puntos, de los que 16 los consiguió en el último cuarto del partido. Mientras, la estrella de los campeones de la NBA, Giannis Atentokounmpo, se tuvo que conformar con 20 puntos y 8 rebotes.

El resultado asciende a los Celtics en el noveno puesto de la Conferencia Este y mantiene a los Bucks en el tercer lugar del grupo, con sólo una victoria más que los cuartos clasificados, los Cleveland Cavaliers de Ricky Rubio.

Los ‘Cavs’ sumaron este lunes su cuarta victoria consecutiva y confirmaron su papel de equipo revelación con una victoria sobre los Miami Heat por 105-94, en la que Rubio anotó 7 asistencias y se convirtió en el decimosegundo jugador que está en activo en superar las 5.000 asistencias en su carrera en la NBA.

Los Golden State Warriors de Stephen Curry sudaron más para ganar en la casa de los Indiana Pacers. Los Warriors se impusieron por 100-102 en un partido en el que Domantas Sabonis consiguió para los de Indiana un doble-doble con 30 puntos y 11 rebotes.

Por su parte, Curry anotó 26 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias y, aunque hizo 5 triples, se quedó a 2 de superar el récord de tiros de tres que ostenta Ray Allen con 2.973.

Los grandes rivales de los Warriors en la Conferencia Oeste, los Phoenix Suns, perdieron de forma clara ante los LA Clippers por 111-95. Chris Paul, el base de los Suns, sólo pudo sumar 9 puntos, 2 rebotes y 8 asistencias tras 33 minutos en la cancha.

En los Clippers el máximo anotador fue Marcus Morris Sr., que consiguió un doble-doble con 24 puntos y 11 rebotes. El español del equipo californiano, Serge Ibaka, fue el único jugador de los Clippers que no salió a la pista.

La derrota de los Suns y el triunfo de los Warriors colocan ahora al equipo de Curry en el primer lugar de la Conferencia Oeste con una victoria más que los Suns.

26 points, 5 triples and some CLUTCH buckets for @StephenCurry30…he enters tomorrow night just 2 threes away from the all-time record! #CurryWatch continues with Warriors/Knicks tomorrow at 7:30 PM ET on TNT pic.twitter.com/3EuW0sqml7

— NBA (@NBA) December 14, 2021