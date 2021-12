La racha que está teniendo Stephen Curry en el primer mes de la Conferencia Oeste de la NBA, es digna de análisis. Esto, ya que el base de los Golden State Warriors no para de hacer maravillas cada vez que tiene el balón entre sus manos.

El último ‘lujito’ del jugador fue durante la victoria por 129 a 94 que consiguieron ante el Orlando Magic, donde el astro de los Warriors anotó desde media cancha y cuando la bocina ya anunciaba el fin del primer cuarto.

En los registros se ve como el deportista tomó el balón, en su propio campo, cuando restaban solo 6 segundos para el pitazo final. Con la esférica entre sus manos, Curry tomó rumbo hacia la mitad del terreno de juego y, luego de plantarse en logo central, sacó un disparo que se fue con todo directo al aro.

Además del lanzamiento perfecto del oriundo de Ohio, hay que destacar su triple entró en la tabla justo cuando la bocina sonaba para señalar que el primer cuarto del cotejo se estaba acabando, lo cual cautivó tanto al público asistente como a quienes estaban pendientes en redes sociales.

Por último, vale consignar que este registro se suma a las brillantes actuaciones y demostraciones deportivas que Curry viene teniendo desde hace un mes y medio en la liga estadounidense, donde en sus últimos tres partidos ha anotado desde el mismo lugar.

Revisa aquí la anotación:

Just another halfcourt buzzer-beater for @StephenCurry30 tonight. 🤷‍♂️ pic.twitter.com/NGl1GJErG6

— NBA (@NBA) December 7, 2021