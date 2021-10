Con la baja de LeBron James, Los Angeles Lakers dejaron escapar este miércoles una ventaja de 26 puntos para caer ante los jóvenes Oklahoma City Thunder, un equipo que no conocía la victoria en esta temporada de la NBA.

En una jornada plagada de sorpresas, los vigentes campeones, los Milwaukee Bucks, y otro de los grandes favoritos, los Brooklyn Nets, también tropezaron ante los Minnesota Timberwolves y los Miami Heat, respectivamente.

La mayor debacle fue la de los Lakers en la cancha de los Thunder por 123-115 pese a los 30 puntos de Anthony Davis y el triple doble de Russell Westbrook: 20 puntos, 14 rebotes y 13 asistencias.

La franquicia angelina no podía contar con LeBron James por sus problemas de tobillo, pero sí puso en pista a Davis a pesar de que una noche antes se había lastimado una rodilla en el triunfo en la prórroga ante los San Antonio Spurs.

Davis arrancó con fuerza el partido sumando 12 puntos en el primer cuarto, en el que los Lakers parecían encarrilar el triunfo con un parcial de 41-19.

El equipo angelino llegó a tener una ventaja de 26 puntos, pero en el tercer cuarto se vino abajo frente a unos Thunder que no habían estrenado su casillero de triunfos en los primeros cuatro partidos.

El equipo de Oklahoma City, el más inexperto de la liga, se puso a lomos de su mejor jugador, el base Shai Gilgeous-Alexander, que terminó con 27 puntos y canastas espectaculares como un triple en el último segundo del tercer cuarto frente a Westbrook.

Ese triple puso por delante a los Thunder 97-95 de cara al último periodo, que desembocó en un estrambótico final.

Con solo diez segundos por jugar, Malik Monk y Carmelo Anthony fallaron dos triples que no llegaron a tocar el aro y que hubieran colocado el empate.

La frustración en los Lakers llevó a que Westbrook fuera expulsado por encararse con Darius Bazley por celebrar una volcada con el juego ya sentenciado para Oklahoma.

Los Lakers suman dos victorias y tres derrotas, en un inicio de temporada en el que su apuesta por una plantilla ultraveterana está dejando muchas dudas.

Los Brooklyn Nets, que también tienen un balance de 2-3, cayeron este miércoles frente a los Miami Heat por 106-93.

La defensa de Brooklyn no pudo frenar en la pintura al pívot Bam Adebayo, que sumó 24 puntos y 9 rebotes y estuvo bien secundado por Jimmy Butler, que acabó con 17 y 14.

Kevin Durant volvió a liderar ofensivamente a Brooklyn con 25 puntos y 11 rebotes, mientras James Harden sigue con su irregular inicio de temporada y acabó con apenas 14 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias.

Los Nets siguen sin poder contar con el otro miembro de su ‘Big 3’, Kyrie Irving, apartado del equipo por su negativa a vacunarse contra el covid-19.

En Milwaukee, los Bucks sufrieron su segunda derrota a manos de los Minnesota Timberwolves por 113-108 pese a los 40 puntos y 16 rebotes de Giannis Antetokounmpo.

This @Timberwolves trio drops 25+ each to win in Milwaukee. 🔥 @Dloading : 29 PTS, 6 AST @KarlTowns : 25 PTS, 3 BLK @theantedwards_ : 25 PTS, 7 REB pic.twitter.com/r4gGW0QVhu

La otra estrella de Bucks, Khris Middleton, se quedó en 16 puntos con 1/8 en triples y solo otro compañero, Grayson Allen, superó la decena de puntos con 13.

Milwaukee no fue capaz de contener al trío de jóvenes figuras de los Timberwolves, que se combinaron para anotar 79 puntos: D’Angelo Russell (29), Karl-Anthony Towns (25) y Anthony Edwards (25).

Para completar la jornada, los Phoenix Suns, subcampeones de la pasada temporada, también fueron batidos en su cancha por los Sacramento Kings por 110-107.

Para los Suns, el veterano Chris Paul estuvo inusualmente desacertado con 6 puntos (1/10 en tiros de campo) y 8 asistencias mientras Devin Booker anotó 31 puntos y el pívot DeAndre Ayton acumuló 21 puntos y 21 rebotes.

Entering the night 5th in the league at 28.3 PPG…@hbarnes adds 22 points and a #TissotBuzzerBeater!

What a start to 2021-22 for HB 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/8jFb8Ckx2N

— NBA (@NBA) October 28, 2021