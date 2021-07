Con una exhibición de 41 puntos de Chris Paul ante su exequipo, los Phoenix Suns derrotaron este miércoles 130-103 a Los Angeles Clippers y sellaron su primera clasificación a las Finales de la NBA desde 1993.

A sus 36 años, Chris Paul competirá por primera vez por el anillo después de un recital de 41 puntos, 7 triples y 8 asistencias ante su antigua afición en el Staples Center de Los Ángeles.

Los Suns, que liquidaron esta final de la Conferencia Oeste por marcador de 4-2, esperan ahora rival del ganador de la final del Este, en la que Milwaukee Bucks y Atlanta Hawks están empatados 2-2.

La segunda y última vez que Phoenix peleó por el anillo fue en 1993, cuando el equipo que lideraba Charles Barkley cayó 4-2 ante los míticos Chicago Bulls de Michael Jordan.

Los Clippers, que jugaban la primera final de conferencia de su historia, no pudieron forzar el séptimo juego de una serie que han tenido que disputar sin su gran estrella, el lesionado Kawhi Leonard.

Su otra figura, Paul George, se quedó en 21 puntos (6/15 en tiros de campo), sin fuerzas para liderar otro triunfo como hizo el lunes en Phoenix con 41 puntos.

En una segunda mitad de ensueño, Chris Paul anotó 25 puntos casi consecutivos para sentenciar al equipo en el que jugó durante seis temporadas (2011-2017), en las que nunca llegó a pasar las semifinales de conferencia.

El veterano base, uno de los mejores jugadores de la historia que nunca había pisado las Finales, peleará por el anillo en su 16º temporada en la NBA.

“Suena muy muy bien”, dijo Paul sobre jugar las Finales. “Ha sido tanto trabajo (…) No quería perder este partido. Mi familia está aquí, son tantas emociones”.

La llegada este año de Paul a Phoenix, un equipo que no clasificaba a playoffs en una década, dio un vuelco a la franquicia hasta auparla al segundo lugar de la fase regular del Oeste y a unos playoffs en los que eliminaron en primera ronda a los vigentes campeones, Los Angeles Lakers de LeBron James.

The @Suns lift the #NBAWCF presented by AT&T trophy and will represent the Western Conference in the #NBAFinals presented by YouTube TV for the first time since 1993! #ThatsGame pic.twitter.com/M6ImKWgkzF

— NBA (@NBA) July 1, 2021