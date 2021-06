Tras una espectacular remontada y un héroe inesperado, el joven Terance Mann, Los Angeles Clippers batieron, este viernes, por 131-119 a los Utah Jazz y clasificaron a su primera final de conferencia de la NBA en sus 51 años de historia.

Clippers superó su complejo de ‘hermano pobre’ de los Lakers en una memorable noche en la que levantaron una desventaja de 25 puntos y finiquitaron la eliminatoria por marcador de 4-2 sin su estrella, el lesionado Kawhi Leonard.

Terance Mann, un suplente habitual que promedió esta campaña 7,0 puntos por partido, se erigió como el gran salvador del cuadro de Rivers con 39 puntos y siete triples que hicieron explotar de júbilo el Staples Center.

📊 39 PTS / 15-21 FG / 7-10 3FG

