Con 68 puntos combinados entre Giannis Antetokounmpo y Khris Middleton, los Milwaukee Bucks derrotaron este jueves 104-80 a los Brooklyn Nets y forzaron el séptimo y decisivo juego en esta semifinal de la Conferencia Este de la NBA.

Los Bucks, al borde de ser eliminados, consiguieron ganar de forma holgada ante su afición de la mano de un asombroso Middleton, que logró 38 puntos y 10 rebotes, y de Antetokounmpo, que terminó con 30 y 17.

La estrella de los Nets, Kevin Durant, que fue el héroe de Brooklyn en el quinto juego con 49 puntos, se quedó esta vez en 32 puntos y 11 rebotes, mientras James Harden sumó 16 puntos y 7 asistencias.

Ningún jugador en la historia de la NBA había logrado al menos 30 puntos, 10 rebotes, 5 triples, 5 asistencias y 5 robos en un juego de playoffs.

Los Bucks, que respiran aliviados con este triunfo, y los Nets, que siguen sin contar con Kyrie Irving por su esguince de tobillo, disputarán el partido final de esta trepidante serie el sábado en el Barclays Center de Brooklyn (Nueva York).

Con la temporada y seguramente su proyecto contra las cuerdas, los Bucks arrancaron con fuerza el choque negándose a ser eliminados en su propia cancha.

Antetokounmpo, que sumó 11 puntos en el primer cuarto, aparcó su errático tiro exterior y no lanzó un solo triple por primera vez en playoffs.

El griego se enfocó en atacar la zona, creando también espacio para el lanzamiento de Middleton y Jrue Holiday (21 puntos).

En los Nets, Harden se mostraba más activo y efectivo en ataque que en el quinto juego, en el que, limitado físicamente por su problema de isquiotibiales, apenas anotó 5 puntos y erró sus 8 intentos de triple.

El escolta, máximo anotador de tres temporadas de la NBA, se sintió apto para reabrir su catálogo de dribblings y triples con paso atrás, aunque todavía está lejos de la versión dominante de Harden.

“Cada día estoy un poco mejor. En el anterior partido fue la primera vez que hacía incluso movimientos desde que me lesioné”, dijo Harden. “Pero tengo que ser mejor en ambos lados de la pista, y lo seré en el séptimo partido”.

Los Bucks iban tomando ventajas en el marcador, hasta de 17 puntos, que los Nets neutralizaban hasta que Middleton entró en combustión con 17 puntos en el segundo cuarto.

Con dos triples seguidos del escolta, los Bucks se fueron al descanso con una ventaja de 11 puntos (59-48) que lograron mantener en el tercer cuarto pese a la irrupción de Durant.

El alero tomó el control de la ofensiva de los Nets y martirizó a su defensor, el veterano PJ Tucker, con su depurado repertorio de tiros de media y larga distancia.

A diferencia del martes, Durant se encontró enfrente con otro jugador inspirado, Middleton, que siguió percutiendo el aro de los Nets hasta cerrar el tercer cuarto con una canasta en el último segundo tras recoger un rebote en un contraataque.

Los Bucks se colocaron 15 puntos arriba (82-67) en el arranque del último periodo, con la oportunidad de sellar pronto la victoria sin arriesgarse a un cerrado final ante los temibles Durant y Harden.

Y eso fue lo que lo hicieron, no sin pasar un susto cuando los Nets se acercaron con un parcial de 10-0 liderado por Durant.

Las figuras de los Bucks apretaron los dientes para retomar la ventaja y ampliarla hasta 20 puntos (99-79) con menos de cinco minutos por jugar.

Antetokounmpo anotó siete puntos casi consecutivos, incluidos tres tiros libres sin fallo y una feroz volcada tras rebote ofensivo con la que hacía trizas la resistencia de Brooklyn.

El ganador del séptimo partido enfrentará en la final del Este al vencedor de la otra semifinal, que dominan los Atlanta Hawks 3-2 ante los Philadelphia 76ers.

