Con una desbordante actuación del astro Kevin Durant los Brooklyn Nets se pusieron a un triunfo de la final de la Conferencia Este de la NBA al vencer este martes a los Milwaukee Bucks con reñido marcador de 114-108.

Durant presionó y poco a poco se echó el equipo arriba y con un ´triple-doble´ de 49 puntos, 17 rebotes y 10 asistencias venció en el duelo personal al griego Giannis Antetokounmpo, quien terminó con 34 tantos y 12 capturas.

KD se convirtió en el primer jugador en la historia de los playoffs de la NBA que registra 45 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias en un mismo juego, además de ver acción durante los 48 minutos del partido.

Cuando más lo necesitaban los de Brooklyn por la ausencia de Kyrie Irving y la reaparición limitada de James Harden, quien venía de un paro de 10 días por lesión, Durant respondió y tuvo una actuación que puso a su equipo adelante en la serie de semifinales del Este.

“Probablemente no era ideal (que jugara todo el tiempo). Pero si no juega los 48 (minutos), probablemente no habríamos ganado esta noche… fue increíble que haya podido hacerlo y manejar esa carga”, señaló de Durant el técnico de los Nets, el canadiense Steve Nash.

Ahora los Nets se fueron arriba por 3-2 en la serie, que se muda para el sexto juego el jueves a Milwaukee, donde se puede decidir.

Los Bucks se habían ido al descanso intermedio con una buena ventaja de 59-43, gracias al accionar de Antetokounmpo, quien se desbordó en ese momento con 17 tantos y siete balones recuperados en la lucha rebotera.

Sin embargo, Durant sacó la casta de campeón para dejar plasmada una noche heroica en la cancha.

Ahora Brooklyn ha ganado cada uno de sus últimos cuatro partidos en casa contra los Bucks, incluidos los Juegos 1, 2 y 5 de esta serie. Los Nets ganaron por última vez cuatro seguidos en casa contra los Bucks entre 2006 y 2009.

Luego de dos tiros libres de Antetokounmpo, que puso el marcador 111-108 a favor de los Bucks, Durant respondió con encestes desde la raya de sentencia y su compañero Landry Shamet logró dos tiros libres más con menos de un segundo para sellar el marcador.

Jeff Green se desbordó saliendo de la banca para anotar 27 puntos por los Nets, que contaron con el recién lesionado astro James Harden, quien estuvo limitado a solamente cinco tantos, seis capturas y ocho asistencias. Blake Griffin terminó con 17 cartones.

En tanto, por los Bucks, el segundo al mando en la ofensiva fue Khris Middleton con 25 puntos, seguido de Jrue Holiday con 19 y ocho servicios para anotación y el cubano-estadounidense Brook López con 15 cartones.

Durant, quien ha acertado al menos un tiro de tres puntos en cada uno de sus últimos 20 juegos de postemporada, logró esta noche efectivizar cuatro y se convirtió en el quinto jugador de todos los tiempos en hacerlo en esa cantidad de encuentros de playoffs, uniéndose a Paul George, Eric Gordon, Harden y Klay Thompson.