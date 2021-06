Dirigidos magistralmente por el veterano Chris Paul, los Phoenix Suns apalearon 123-98 este miércoles a los Denver Nuggets y se avanzaron 2-0 en las semifinales de la conferencia Oeste de la NBA.

A sus 36 años, Chris Paul dio otro paso hacia sus deseadas primeras Finales sumando 17 puntos y 15 asistencias sin una sola pérdida de balón.

Solo cuatro jugadores habían firmado esos números en un juego de playoffs desde que en 1977 se comenzaron a recopilar las pérdidas de balón: Magic Johnson, Jason Kidd, Johnny Moore y Norm Nixon.

El experimentado base está guiando a los jóvenes Suns, un equipo que no clasificaba a playoffs desde 2010, en unos extraordinarios playoffs en los que dejaron en el camino en primera ronda a los vigentes campeones, Los Angeles Lakers de LeBron James.

Junto al base, el pívot DeAndre Ayton firmó 15 puntos y 10 rebotes y el escolta All-Star Devin Booker otros 18 y 10.

Un día después de recibir el premio MVP (Jugador Más Valioso), el serbio Nikola Jokic brilló con 24 puntos y 13 rebotes para los Nuggets, pero volvió a estar demasiado solo en la ofensiva.

El joven alero Michael Porter Jr., su segunda mejor arma en ataque, apenas registró 11 puntos (3/13 en tiros de campo) y el ala-pívot Aaron Gordon otros 6.

El base argentino Facundo Campazzo (1/7) se quedó en 3 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias en 29 minutos de juego.

CHRIS. PAUL. IS. TAKING. OVER.

Denver, que no puede contar en estos playoffs con su figura Jamal Murray, sigue recuperando efectivos y el miércoles pudo contar de nuevo con Will Barton, lesionado en los isquiotibiales desde el 23 de abril.

El escolta sumó 10 puntos en 16 minutos pero los Nuggets, en el hervidero del Phoenix Suns Arena, naufragaron en el lanzamiento con unos nefastos porcentajes de triples (32,6%) y tiros libres (60,0%).

“Muchos jugadores jugaron muy mal esta noche (…) Nos patearon el culo”, dijo el técnico de Denver, Mike Malone, que criticó duramente al equipo en la conferencia de prensa.

“Fue una actuación vergonzosa de principio a final”, resumió Malone, tratando de hacer reaccionar a sus pupilos.

Los 16.529 aficionados en Phoenix vibraron viendo como su equipo controla la eliminatoria, llegando a superar por 31 puntos a Denver en el último cuarto, antes de que ambos técnicos sentaran a sus mejores jugadores.

Los Nuggets tratarán de recuperar terreno en la serie en el tercer partido que se disputará el viernes en Denver (Colorado).

La otra semifinal del Oeste se retomará el jueves con el segundo choque entre Los Angeles Clippers y los Utah Jazz, que lideran la serie 1-0.

En el Este, los Brooklyn Nets dominan por 2-0 a los Milwaukee Bucks; mientras los Atlanta Hawks empatan 1-1 con los Philadelphia 76ers.

The updated #NBAPlayoffs bracket after the @Suns Game 2 win!

THURSDAY on ESPN ⤵️

7:30 PM ET: BKN@MIL (Nets up 2-0)

10 PM ET: LAC@UTA (Jazz up 1-0) pic.twitter.com/bQp9FxzWqO

— NBA (@NBA) June 10, 2021