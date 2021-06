Los Utah Jazz vencieron este lunes a los Memphis Grizzlies y se fueron arriba por 3-1 en los playoffs de la Conferencia Oeste de la NBA, mientras que los Washington Wizards derrotaron a los Philadelphia 76ers pero siguen en peligro ya que siguen abajo 1-3 en el Este.

Al cierre de la jornada, en Memphis, con 30 puntos de Donovan Mitchell, los Utah Jazz vencieron a los Grizzlies 120-113 y se pusieron a un paso de avanzar a las semifinales de la Conferencia Oeste.

Con cuatro minutos por jugar los Jazz lideraban por solo tres puntos (109-106), pero una ofensiva de 11-7 comandada por Mitchell, Mike Conley y el francés Rudy Gobert selló el triunfo.

Mitchell llevó la voz cantante de los Jazz con 30 puntos, seguido de 24 de Jordan Clarkson saliendo de la banca y 17 de Gobert con ocho rebotes.

Por los Grizzlies se lucieron Ja Monrat con 23 y 12 asistencias, seguidos por Dillon Brooks y Jaren Jackson con 21 cada uno y el lituano Jonas Valenciunas con 14 tantos y 12 capturas.

El Juego 5 de esta serie al mejor de siete encuentros será el miércoles en casa de los Utah Jazz.

Los Jazz habían llegado al partido con 262 puntos en los últimos dos juegos, la mayor cantidad de Utah en cualquier lapso de dos juegos en su historia de playoffs.

Ahora, el equipo con el mejor récord de la NBA en la temporada regular puede cerrar esta primera ronda el próximo miércoles en Salt Lake City.

Los Jazz terminaron con una efectividad de 12-11 en tiros libres en el último cuarto, liderados por Mitchell, que acertó 12 de 13 en todo el partido.

The updated #NBAPlayoffs bracket following wins from the @WashWizards & @utahjazz !

Previamente, en Washington, con explosiva ofensiva de Bradley Beal y Russell Westbrook, los Wizards vencieron a los Philadelphia 76ers por 122-114, pero siguen abajo 3 a 1 en la primera ronda de los playoffs de la Conferencia Este.

Beal se lució con 27 puntos, mientras que Westbrook lo hizo con un triple-doble de 19 tantos, 21 rebotes y 14 asistencias.

Para Westbrook fue el duodécimo triple-doble en playoffs de su carrera.

Por Philadelphia, que buscaban su primera barrida de postemporada desde 1991, se destacó Tobias Harris, con 21 tantos, mientras que el camerunés Joel Embiid y el australiano Ben Simmons lo hicieron con ocho y 13 cartones, respectivamente, el último con 12 capturas también.

El próximo juego de esta serie por la primera ronda del Este al mejor de siete encuentros será el miércoles en sede de los Philadelphia 76er.

Los Sixers, primeros del Este, vieron perder la barrida luego de que al final del primer cuarto se marchara el camerunés Embiid por dolores en la rodilla derecha, de ahí su baja producción.

El estelar pívot se dirigió al vestuario al final del primer cuarto luego de sufrir una fuerte caída detrás de la línea de fondo, cuando su tiro fue bloqueado por el cubano-estadounidense Robin López.

Philadelphia lideró por hasta 11 en el período de apertura, pero eso se redujo a 61-60 en el medio tiempo. Y Washington se hizo cargo en el tercer cuarto, liderando hasta 92-78 en su último minuto.

En la recta final del último período, faltando cuatro y medio minutos por jugarl el partido se igualó a 106 por bando.

Fue entonces cuando Washington básicamente quitó el balón a su rival, enviando a Simmons a la línea repetidamente en la recta final con una versión de la vieja estrategia que aplicaban a Shaquille O’Neal, quien solía fallar en tiros libres. El australiano llegó al partido con 9-0 en esa categoría. Efectivizó en el partido 5 de 11 tiros desde la raya de sentencia.

Rui Hachimura (20 PTS, 13 REB) and Daniel Gafford (12 PTS, 4-4 FGM, 5 BLK) come up BIG for the @WashWizards to keep their season going! #NBAPlayoffs

Game 5 ⏩ Wed, 7pm/et, NBA TV pic.twitter.com/74CNgq6h5p

— NBA (@NBA) June 1, 2021