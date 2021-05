Los Milwaukee Bucks vencieron este sábado 120-103 a los Miami Heat y completaron la barrida 4-0 de los subcampeones de la NBA en la primera ronda de los playoffs, mientras los Portland Trail Blazers empataron 2-2 la serie con los Denver Nuggets.

En los otros enfrentamientos de la jornada, los Utah Jazz se adelantaron 2-1 ante los Memphis Grizzlies y los Philadelphia 76ers 3-0 frente a Washington Wizards.

En Miami, los Bucks se convirtieron el sábado en el primer equipo en avanzar a la segunda ronda de los playoffs, en la que enfrentarán a los Brooklyn Nets o los Boston Celtics.

Milwaukee se tomó una contundente revancha de la eliminación a manos de los Heat en los playoffs del año pasado.

Antetokounmpo, que persigue sus anheladas primeras Finales de la NBA, logró el primer triple doble de su carrera en playoffs con 20 puntos, 12 rebotes y 15 asistencias.

Para Miami, Butler logró otro triple doble con 12 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias y Adebayo sumó 20 puntos y 14 rebotes, pero los secundarios de los Heat volvieron a tener una decepcionante actuación.

Miami ha pagado el gran esfuerzo de los pasados playoffs en la sede “burbuja” de Disney World, donde cayeron en las Finales ante los Lakers en octubre.

Carmelo celebra su 37º cumpleaños

Los Portland Trail Blazers se impusieron por un contundente 115-95 a los Denver Nuggets y empataron 2-2 esta eliminatoria de la Conferencia Oeste.

En una noche muy gris de los Nuggets, incluida su estrella Nikola Jokic, Carmelo Anthony pudo festejar su 37º cumpleaños frente a su afición en el Moda Center de Portland.

El alero de los Blazers, que este mes superó a Elvin Hayes como décimo máximo anotador de la historia, logró 12 puntos y 5 rebotes saliendo del banquillo y encendió a las gradas en los dos triples que anotó.

Portland llegó a tener una ventaja de 33 puntos sin necesitar de una gran noche de su líder, Damian Lillard, con 10 puntos y 10 asistencias.

Un inspirado Norman Powell, con 29 puntos en 11/15 en tiros, lideró la ofensiva junto a CJ McCollum (21 puntos) y Jusuf Nurkic (17).

Jokic tuvo su partido más flojo en mucho tiempo con 16 puntos y 9 rebotes y el base argentino Facundo Campazzo tampoco pudo activar a sus compañeros y acabó con 12 puntos (3/10) y 7 asistencias en 27 minutos.

A little bit of everything from @Dame_Lillard in the @trailblazers Game 4 W… series tied 2-2! #NBAPlayoffs 10 PTS | 8 REB | 10 AST Game 5: Tuesday at 9pm/et on NBA TV pic.twitter.com/sG9wwtkAb3 — NBA (@NBA) May 29, 2021

Utah lidera 2-1 ante Grizzlies

Con una actuación salvadora de Donovan Mitchell, los Utah Jazz vencieron 121-111 en la cancha de los Memphis Grizzlies y se avanzaron 2-1 en la serie.

Utah, el mejor equipo de la fase regular del Oeste, controlaba el partido hasta llegar con 11 puntos de ventaja al último cuarto, en el que los locales hicieron una espectacular remontada hasta colocarse en ventaja (107-105) a falta de cinco minutos.

Los Jazz supieron mantener la calma y Mitchell les puso de nuevo al frente con dos triples consecutivos que arrancaron un parcial final de 14-2 para su equipo.

Mitchell sumó 29 puntos y el base Mike Conley otros 27 para los Jazz mientras el joven Ja Morant lideró a Memphis con 28 tantos.

Donovan Mitchell (29 PTS) and Mike Conley (27 PTS, 7 3PM) help the @utahjazz go up 2-1! #NBAPlayoffs #TakeNote Game 4: Monday at 9:30pm/et on TNT pic.twitter.com/684eWPxcTW — NBA (@NBA) May 30, 2021

Embiid pone a Wizards ante el abismo

Con 36 puntos de Joel Embiid, su récord en playoffs, los Philadelphia 76ers arrasaron 132-103 en la cancha de los Washington Wizards y se avanzaron 3-0 en la serie.

Los Sixers, que fueron líderes en la fase regular de la Conferencia Este, pueden sentenciar la eliminatoria en el cuarto partido, el lunes de nuevo en Washington.

Los 10.000 aficionados de los Wizards padecieron la versión más dominante de Embiid, que sumó 36 puntos (14/18 en tiros de campo), 3 triples, 8 rebotes, 3 robos y 1 tapón en solo 28 minutos en cancha.

Finalista al premio MVP (Jugador Más Valioso), el pívot camerunés se agrandó con los abucheos del público y estuvo bien asistido por Tobias Harris (20 puntos y 13 rebotes) y Ben Simmons (14 puntos y 9 asistencias).

La figura de los Wizards, Russell Westbrook, firmó un triple doble de 26 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias.