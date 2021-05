En un dramático juego de ‘play in’ (repechaje), Los Angeles Lakers consiguieron este miércoles el boleto a los playoffs de la NBA al derrotar a los Golden State Warriors, que tendrán una última oportunidad de clasificar frente a los Memphis Grizzlies.

Los Lakers, que querían evitar a toda costa llegar al repechaje, respiraron aliviados al lograr el boleto a la primera y comenzarán la defensa del título de 2020 ante los Phoenix Suns en la primera ronda.

LeBron James, con un triple doble y un triple decisivo, lideró la victoria 103-100 frente a los Warriors de Stephen Curry (37 puntos y 6 triples), que estuvieron por delante en el marcador la mayor parte del juego.

La feroz defensa de los Warriors hizo estragos en la ofensiva angelina en la primera mitad, en la que James (6 puntos), Anthony Davis (5) y el alemán Dennis Schröder (2) combinaron una terrorífica estadística de 4/28 en tiros de campo (14,3%).

A la vuelta del vestuario, LeBron tomó los mandos para comandar la reacción de los Lakers.

Steph Curry drops 37 PTS for the @warriors in their #StateFarmPlayIn clash against LAL. #DubNation

Warriors will face the Grizzlies Friday at 9pm/et on ESPN to decide the West #8 seed. pic.twitter.com/6xfICqDIBs

— NBA (@NBA) May 20, 2021