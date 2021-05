Russell Westbrook superó el récord de triple dobles de la NBA, en poder de Oscar Robertson desde 1974, pero no pudo impedir la derrota de sus Washington Wizards ante los Atlanta Hawks en la jornada del lunes, en la que los Spurs sorprendieron a los Bucks.

Westbrook completó el triple doble número 182 de su carrera a ocho minutos del final, pero erró el triple decisivo que pudo evitar la derrota 125-124 de los Wizards en el State Farm Arena de Atlanta (Georgia).

El base terminó el partido con 28 puntos, 13 rebotes y 21 asistencias en 40 minutos, liderando a unos Wizards que extrañaron al lesionado Bradley Beal, segundo máximo anotador de la NBA (31,4 puntos por partido).

En la última jugada, el pívot de los Wizards Daniel Gafford le arrebató la pelota a John Collins bajo su aro y se la cedió, con 6 segundos por jugar, a Westbrook, que cruzó la cancha y acabó lanzando un forzado triple que rebotó en el aro y salió cuando sonaba la bocina.

Con esta derrota los Wizards se mantienen en la décima plaza de la Conferencia Este, la última que da acceso al ‘play in’ (repechaje a playoffs).

Por los Hawks, quintos del Este, su estrella Trae Young brilló con 36 puntos y 9 asistencias y el pívot John Collins con 28 puntos y 8 rebotes.

Young cambió el rumbo del partido con un espectacular tercer cuarto en el que sumó 16 puntos para que los Hawks lograran un parcial de 35-17.

Los Milwaukee Bucks, terceros del Este, sufrieron una inesperada y abultada derrota por 146-125 ante los San Antonio Spurs, décimos del Oeste.

El griego Giannis Antetokounmpo firmó 28 puntos y el escolta Khris Middleton otros 23, pero la defensa de los Bucks hizo aguas ante la inspirada ofensiva texana.

Para los Spurs, el veterano DeMar DeRozan terminó con 23 puntos y el pívot austriaco Jakob Poeltl estuvo cerca de otro triple doble con 9 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias.

Con un decisivo triple a 15 segundos para el final, Stephen Curry selló el triunfo de los Golden State Warriors 119-116 ante los Utah Jazz, líderes del Oeste.

