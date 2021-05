El esloveno Luka Doncic y sus Dallas Mavericks salieron vencedores el sábado de un monumental duelo ante Russell Westbrook y los Washington Wizards, mientras Stephen Curry liquidó a los Houston Rockets con un demoledor tercer cuarto de 23 puntos.

A sus 22 años, Doncic logró otra marca solo al alcance de los más grandes de la NBA con 31 puntos, 12 rebotes y 20 asistencias.

Únicamente cuatro jugadores habían logrado anteriormente al menos 30 puntos, 20 asistencias y 10 rebotes en un mismo partido: los legendarios Oscar Robertson (1961), Earvin ‘Magic’ Johnson (1988) y el propio Westbrook (2021).

La última de las asistencias de Doncic fue a su compañero Dorian Finney-Smith para que anotara un tiro desde la esquina a 9,2 segundos del final que encarrilaba el triunfo 125-124 de los Mavericks.

Con esta victoria, Dallas empata a Los Angeles Lakers en la quinta posición de la conferencia Oeste.

En una espectacular batalla ante Doncic, Westbrook también estuvo a punto de lograr un extraordinario triple doble con 42 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias.

El estelar Stephen Curry lideró el triunfo 113-87 de los Golden State Warriors ante los Houston Rockets, con una explosión anotadora en el tercer cuarto.

Curry, que el mes pasado volvió a asombrar a la NBA promediando 37,3 puntos por partido, estuvo inusualmente desacertado en el arranque del choque ante los Rockets, últimos de la conferencia Oeste.

El base, de 33 años, se fue al descanso con solo 7 puntos y 2 triples en 10 intentos pero despegó en la reanudación liderando un parcial de 24-0 de los Warriors.

Curry lanzó un grito de rabia tras anotar su tercer triple desde la esquina y comenzó una racha de 23 puntos, con 5 triples, en un tercer cuarto en el que los Rockets se quedaron en 12 puntos.

3⃣0⃣ for @StephenCurry30, including 23 in the 3rd quarter to lift the @warriors! pic.twitter.com/xpYlMBy9Vb

— NBA (@NBA) May 2, 2021