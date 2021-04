Luka Doncic volvió a dar una exhibición de básquetbol puro en la NBA. El esloveno logró promediar 26 puntos, ocho rebotes y seis asistencias en la victoria de los Dallas Mavericks 109-87 ante Washington Wizards.

No obstante, la liga más importante de baloncesto a nivel mundial casi se queda sin uno de sus mejores jugadores. En el último cuarto, el esloveno penetró a la defensa rival y para frenarlo, Russel Westbrook recurrió a una dura falta que casi lesiona de gravedad a Doncic.

Russell Westbrook apologized to Luka Doncic for a serious foul | April 4 2021#NBA2K21 pic.twitter.com/sCsm796fpH

