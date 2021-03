De la mano de un dominador Giannis Antetokounmpo, los Milwaukee Bucks derrotaron el sábado a los San Antonio Spurs en una jornada de la NBA marcada por la lesión de la estrella de Los Angeles Lakers LeBron James.

Con ‘King James’ fuera de las pistas indefinidamente por una lesión de tobillo, Antetokounmpo confirmó inmediatamente su candidatura para alzar un tercer premio MVP (Jugador Más Valioso) consecutivo.

El griego repartió 15 asistencias, igualando la mejor marca de su carrera, y sumó 26 puntos y 8 rebotes en el triunfo 120-113 de los Bucks en casa ante los Spurs.

El equipo texano intentó mantener a Giannis alejado de la pintura pero la figura de Milwaukee tuvo una noche inspirada en el tiro con dos triples y 6/7 en tiros libres.

El escolta Khris Middleton, con 23 puntos, y el base Jrue Holiday, con 21, apuntalaron el 11º triunfo de los Bucks en los últimos 12 partidos, que les mantienen en la tercera posición de la conferencia Este.

Milwaukee también hizo debutar al veterano ala-pívot PJ Tucker, recién fichado de los Houston Rockets, que sumó 3 rebotes y 1 tapón sin ningún punto en 13 minutos.

Por los Spurs, que dieron descanso al base Dejounte Murray, el veterano alero DeMar DeRozan comandó la ofensiva con 22 puntos y 13 asistencias.

Los Philadelphia 76ers, líderes del Este, fueron capaces de doblegar por un contundente 129-105 a los Sacramento Kings pese a las bajas por lesión de sus estrellas, el camerunés Joel Embiid y el australiano Ben Simmons.

Con 29 puntos, 11 rebotes y 8 asistencias, el ala-pívot Tobias Harris lideró la ofensiva de los 76ers, que se colocan un triunfo por delante de los Brooklyn Nets, segundos.

El equipo que dirige Doc Rivers no se resintió de la baja de última hora de Simmons por molestias en la rodilla izquierda.

Por los decepcionantes Kings, penúltimos del Oeste, el escolta Buddy Hield sumó 25 puntos y 7 triples.

