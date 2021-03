El estelar Kyrie Irving dio un recital con 40 puntos en el triunfo de los Brooklyn Nets ante los Boston Celtics en la jornada del jueves de la NBA, en la que Los Angeles Clippers terminaron con su racha negativa venciendo a los Golden State Warriors.

Los Nets, que siguen sin recuperar al lesionado Kevin Durant, superaron 121-109 a los Celtics impulsados por unos fabulosos últimos tres minutos de Irving, en los que anotó 8 puntos con dos triples.

El base terminó con 40 puntos (12/23 en tiros de campo), igualando su mejor marca de la temporada, con 5 triples y 8 rebotes mientras James Harden logró 22 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias.

Por Boston, el alero Jayson Tatum logró 31 puntos mientras el escolta Jaylen Brown, la otra figura, tuvo una noche desafortunada con 13 puntos y 5/23 en tiros de campo.

🔥 40 POINTS on 23 SHOTS for KYRIE 🔥@KyrieIrving and the @BrooklynNets have won 11 of 12. pic.twitter.com/p4LNkrEkhe

— NBA (@NBA) March 12, 2021