Papelón en el fútbol búlgaro. El FC Arda Kardzhali cometió un tremendo error el fin de semana en el que se vio implicado el exfutbolista Petko Ganchev.

Los ‘vallecanos’ decidieron guardar un minuto de silencio por el aparente fallecimiento del citado exjugador de 78 años, esto en la previa al cruce con Levski Sofia. Sin embargo, el otrora delantero del club local resultó estar con vida.

Se pudo ver a los futbolistas de ambos equipos abrazados, alineados en el círculo central del Arena Arda, apesadumbrados por la noticia que habían recibido de parte del locutor del estadio.

Para Ganchev, una tarde normal de domingo que pasaba viendo a su antiguo club se convirtió en una jornada para tranquilizar a amigos y familiares de que todavía estaba vivo.

El exatacante declaró estar mejor que nunca y sorprendió con su respuesta a los medios. “Llegué 10 minutos tarde (al inicio del partido) porque tenía un trabajo personal. Mientras conducía a casa, mi teléfono empezó a sonar mucho“, dijo al portal búlgaro Blitz.

“Estacioné frente a nuestra casa, entré al patio y mi esposa me saluda llorando, gritando: ‘¡Petko, Petko, anunciaron por televisión que has muerto!‘, agregó.

Un relato que no tiene comparación. “No podía entender lo que me estaba diciendo y lo que había sucedido. Entonces dos de mis amigos me llamaron. Ser enterrado vivo es bastante estresante, la verdad“, dijo.

Para cerrar, Ganchev señaló que “al oír esto me serví un poco de brandy”.

FC Arda Kardzhali se dio cuenta rápidamente de la confusión y se disculpó por medio de un breve comunicado en redes sociales.

“La directiva del Arda expresa una inmensa disculpa para el exjugador Petko Ganchev y sus familiares después de la errónea información dada por el club sobre su muerte. Deseamos a Petko mucho más años por venir en buena salud y que disfrute del éxito de Arda“, escribió.

Incluso, Ganchev -que jugó en el Arda durante cinco años- contó que el director deportivo del club, Ivaylo Petkov, lo llamó por teléfono para disculparse.

“Mire, a veces suceden cosas así, pero la situación no era nada fácil. Aquí en el pueblo es normal difundir un rumor, pero lo anunciaron ante todo el público futbolístico de Bulgaria”, cerró el exatacante.