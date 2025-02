Una de las imágenes más virales del fin de semana ocurrió en el Super Rugby de Nueva Zelanda. En el duelo que protagonizaron los equipos Blues y Chiefs en el Eden Park de Auckland, un hincha no lo pensó dos veces e invadió la cancha completamente desnudo.

Enfrentándose a un guardia que, si bien logró taclearlo, aquello no fue impedimento para el sujeto, que ingresó al terreno de juego a vista y paciencia de algunos jugadores, incluso, cuando el partido aún se llevaba a cabo.

Tras el episodio, el duelo se detuvo y una masiva comitiva de seguridad se abalanzó sobre el hombre para finalmente detenerlo.

El capitán de los Chiefs, Luke Jacobson, aseguró que al invasor “se le quitaron algunas tuercas y tornillos”.

“Hay que reírse de ello. No es lo ideal para el juego, pero no nos distrae en absoluto. Dejamos que los guardias de seguridad se ocupen de eso, el árbitro pide tiempo libre y pasamos a la siguiente jugada. Son días felices”, complementó tras el partido.

It wasn’t easy but success never is… Last night’s Eden Park Streaker showed will and determination that would match any seen on the field in the ground’s illustrious history! pic.twitter.com/KH8Hs3sU5K

— The ACC (@TheACCnz) February 15, 2025