En el torneo sub 18 "All Japan High School", un portero japonés intentó imitar a Emiliano \'Dibu\' Martínez durante una tanda de penales, pero su acción no tuvo éxito ya que el rival logró anotar a pesar de sus gestos bajo el horizontal. En este torneo, los encuentros duran 80 minutos en total, divididos en dos tiempos de 40 minutos.