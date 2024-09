En la sexta división del fútbol de Italia, en el duelo entre Pontassieve y Subbiano, se registró el insólito actuar de un entrenador para evitar que el equipo rival anotara un gol.

Con el marcador igualado sin goles, y cerca del final de la primera mitad, el entrenador del conjunto visitante fue expulsado por una insólita maniobra.

De acuerdo a Olé, cuando un atacante del Pontassieve corría solo hacia el arco rival por el resbalón de un defensa, el DT Alessio Guidott ingresó a la cancha para patear al futbolista rival y cortarle la carrera.

Inmediatamente, pese a que el entrenador levantaba las manos con un gesto de no haber hecho nada, el árbitro le mostró la cartulina roja y lo sacó del partido.

La poco convencional estrategia de Guidott sirvió, ya que el duelo de la sexta división de Italia terminó empatado sin goles.

Italy's 6th division (Promozione) 🇮🇹

Pontassieve v Subbiano, the visitors' coach enters the pitch to stop a counter-attack 🫢

Most obvious red card in football's history 🟥 pic.twitter.com/UtsquhfQ9E

— Lorenzo Bettoni (@LoreBetto) September 8, 2024