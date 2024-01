Emily Pellegrini es el nombre de una modelo que irrumpió en la escena de las redes sociales hace algunos meses, en específico en septiembre del 2023 y a la fecha, ya cuenta con más de 140 mil seguidores en Instagram y gana más de 10 mil dólares al mes.

Italiana de 23 años, de 1.65 metros, vendedora de videos eróticos en el portal Fanvue y con residencia en La Vegas, Emily ya se ha posicionado como toda una celebridad, pero la característica que sobresale de ella es que es una modelo creada con inteligencia artificial, una gracias a su belleza ha engañado a diversas eminencias en el mundo del deporte.

Resulta que en conversación con DailyMail, su creador relató que el objetivo de crear a Emily Pellegrini fue “hacerla simpática y atractiva. Quería mantenerla lo más real posible”.

Así también, admitió que gracias a Emily y a su hermana, Fiona, ha generado una gran cantidad de ingreso con sus ventas en sitios para adultos, pero la gran curiosidad es que algunos deportistas han caído en el encanto de la modelo creada con IA.

Diversos deportistas la han invitado a salir

El propio creador de la modelo explicó que “la invitan a Dubai para conocerse. Hubo un momento en el que pensé: ‘¿Qué carajo está pasando?’“.

“Es muy diferente quién la contacta y dónde. A través de mensajes directos de Instagram hay personajes realmente famosos, como futbolistas, multimillonarios, luchadores de MMA y tenistas”, indicó.

Eso sí, no dio nombres, pero aclaró que ha recibido mensajes del estilo: “¿Cómo es posible que una dama tan hermosa no tenga novio?’, para luego pedirle su número de teléfono”.

“Realmente se siente como una vida doble. Pero realmente no quiero ser público. No quiero estar en internet como un influencer que tiene que hacer vídeos todos los días mostrando todo lo que come y hace. Simplemente no es lo mío”, finalizó el creador que no ha revelado su nombre.