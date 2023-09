En la segunda fecha de las Eliminatorias de Conmebol rumbo al Mundial 2026, Perú tendrá la difícil misión de recibir en el estadio Nacional de Lima a la potente Brasil, quienes vienen siendo encabezados por el crack internacional, Neymar.

De hecho, es precisamente el actual jugador del Al-Hilal de Arabia Saudita el gran temor de todos los hinchas ‘incaicos’ quienes ven en el brasileño la principal amenaza para quedarse con los puntos en condición de local.

Es por esto que algunos típicos ‘chamanes’ peruanos ya están intentando neutralizar toda acción que pueda lograr concretar el ex PSG en el enfrentamiento ante su selección.

Con espadas, amuletos, muñecos de trapo e imágenes de Neymar, diversos ‘chamanes’ están realizando sus rituales en contra del seleccionado brasileño a solo horas de enfrentarlo por las Eliminatorias.

Los registros son variados y recorren por estas horas las redes sociales para dar cuenta de las múltiples maneras en que los hinchas peruanos buscan ayudar a su selección ante una de las potencias de Sudamérica, Brasil, quienes llegan al duelo tras golear en el debut por 5 a 1 a Bolivia.

🚨🇧🇷 | Peruvian shamans trying to put a curse on Neymar before tonight’s World Cup Qualifier.

pic.twitter.com/AC9V9EabiB

— All Things Brasil™ 🇧🇷 (@SelecaoTalk) September 12, 2023