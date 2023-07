El tenista español, Rafel Nadal, fue abordado con una interrogante que ha inquietado al mundo del fútbol durante muchos años: ¿Quién es mejor, Lionel Messi o Cristiano Ronaldo?

El deportista se encuentra con la mirada puesta en retirarse en las canchas y se prepara para llegar en forma al US Open y disputar lo que será su cuarto y último Grand Slam.

Rafa Nadal responde: ¿Quién es mejor, Lionel Messi o Cristiano Ronaldo?

En medio de sus vacaciones en Grecia, Rafel Nadal fue reconocido por dos fanáticos mientras paseaba por las calles de Santorini.

Fue en este momento cuando los seguidores aprovecharon la oportunidad y no pudieron evitar preguntarle sobre su opinión acerca de las estrellas deportivas de gran renombre.

“¿Puedo preguntarte algo”? Se escucha decir a un hombre. “¿Messi o Ronaldo”, continúa mientras el tenista abandonaba el lugar.

Rápidamente, el astro de la arcilla señaló: “Messi es mejor”. Eso sí, añadió también al instante y entre risas: “Pero soy aficionado del Real Madrid”.

Rafa Nadal: “Messi or Ronaldo? Messi is better, but I’m a Real Madrid fan.”🗣️🇪🇸 pic.twitter.com/0n4bfmjWKY — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) July 23, 2023

Una historia de admiración mutua

La admiración que hay entre los dos deportistas de alto rendimiento es algo que se puede observar hace ya muchos años. Este 2023, ambos estuvieron nominados al premio Laureus (los Oscar del deporte).

Fue en este contexto donde Nadal pidió que el premio mayor se lo dieran a Messi. “Es un honor volver a estar nominado, pero este año… Vamos Leo Messi, te lo mereces tú”, escribió en sus redes.

“Que un deportista tan grande como vos me pongas, eso me deja sin palabras… Muchas gracias, Rafa Nadal, vos también lo merecés todo por la manera que competís cada vez que salís a la cancha, le agradeció el argentino a través de las redes sociales.

“Eres un ganador, igual tenemos mucha competencia ahí, ¿eh? Lo merecen todos el Laureus este año, la verdad”, agregó el campeón del mundo en Qatar 2022.

En esa ocasión, Messi se llevó el premio al dejar atrás a Kylian Mbappé, Max Verstappen, Mondo Duplantis y Stephen Curry, además de Nadal.

La despedida de Rafa Nada, ¿cada vez más cerca?

Tras sufrir una lesión en el Abierto de Australia en enero pasado, Rafael Nadal tomó la decisión de hacer un “punto y aparte” en su carrera para centrarse en su recuperación durante todo el presente año, con el objetivo de despedirse del circuito profesional en el 2024.

Considerado uno de los máximos exponentes en canchas de polvo de ladrillo de la historia del tenis, el español ha dejado entrever en varias ocasiones que su retiro está cada vez más cercano debido a las lesiones que ha enfrentado. “Creo que no me merezco terminar así”, aclaró.

“Me he esforzado mucho en los últimos tiempos para que mi final no sea en una rueda de prensa. No voy a dejarme ir antes de hora. Siempre merece la pena hacer un esfuerzo más y voy a luchar por ello”, aseguró en una de sus últimas conferencias de prensa.