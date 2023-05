El delantero finlandés Joel Pohjanpalo se robó las miradas en el fútbol italiano. Este lunes, el goleador del Venezia se matriculó con cuatro goles en la victoria 5-0 sobre el Modena y decidió celebrarlo junto a la afición tras el pitazo final, sin antes, pedir una cerveza en uno de los ‘carritos’ del estadio.

El futbolista de 28 años fue recibido a lo grande entre los aficionados que se encontraban cerca del puesto de comida y se retiró entre aplausos al protagonizar esta insólita situación.

Sin embargo, la cebada no es un alimento alejado de la dieta de Pohjanpalo, ya que no es primera vez que el atacante sorprende a los vendedores de cerveza del Estadio Pier Luigi Penzo. A principio de año, el atacante fue a por una birra tras ser sustituido y se la bebió en el banco de suplentes.

Cabe consignar que los cuatro goles le permitieron al elenco veneciano escalar posiciones y acercarse aún más a zona de playoffs de ascenso, lo que los hace seguir soñando con un regreso a la máxima categoría de fútbol italiano, la Serie A.

Four goals, the matchball & a pint of lager.

I give you @VeneziaFC_EN’s Joel Pohjanpalo 👏 #serieb #pohjanpalo #veneziafc pic.twitter.com/6x0rk9sN5K

— Calcio England (@CalcioEngland) May 1, 2023