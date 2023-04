Este fin de semana se disputó la final del Campeonato Pernambucano en el fútbol de Brasil, duelo que disputaron Sport Recife y Retrô FC, y que tuvo un impensado invitado de lujo: Pelé.

El fallecido astro del balompié se hizo presente en el duelo definitorio gracias a un muñeco gigante que, pese a ser aplaudido por hinchas y jugadores, fue el hazmerreír en redes sociales.

La figura de ‘O Rei’ debía dar el puntapié inicial al partido, pero los encargados de crearlo no le dejaron espacio a la persona caracterizada para mirar.

Por lo anterior, mientras estaba rodeado de jugadores y árbitros, el hombre tras el muñeco abrió el “cierre” del pantalón de Pelé para poder patear el balón.

También lo hizo para agitar sus brazos y asomar su cara para saludar a la gente, ya que varios quedaron cautivados con el muñeco.

La imagen, como era de esperar, no tardó en volverse viral y las burlas al homenaje abundaron en redes sociales.

En lo deportivo, Sport Recife se impuso 2-0 a Retrô FC y conquistó el Campeonato Pernambucano 2023.

Antes de Sport x Retrô, pela final do Pernambucano, Pelé foi homenageado 👏👏👏

O boneco gigante do Rei entrou no gramado da Ilha do Retiro e deu o pontapé inicial para a decisão, sendo aplaudido pelos jogadores, equipe de arbitragem e pelos torcedores #ge pic.twitter.com/9FQo1wCMRe

— ge (@geglobo) April 22, 2023