Un nuevo caos se encuentra por estos días azotando a una de las competiciones más seguidas al rededor del mundo, la NBA, luego de que se registrara una performance de una stripper en pleno palco vip del United Center, recinto que albergó el duelo entre Chicago Bulls y Los Angeles Lakers.

La victoria del conjunto de LeBron James y compañía pasó a segundo plano luego de que la bailarina realizara diferentes tipos de twerking en el sector privado del recinto, mientras quienes pagaron el servicio lanzaban billetes por su acto.

Para empeorar la situación, múltiples videos se registraron y fueron revelados en Twitter, lo que masifica aún más la falta que se realizó en el emblemático estadio estadounidense, mientras la escuadra ‘oro y púrpura’ era derrotada por los Bulls.

Desde el propio recinto United Center, informaron que “estamos al tanto de lo ocurrido. Esta es una clara violación de nuestro código de conducta para los aficionados y el decoro de asientos premium. No aprobamos este comportamiento y hemos tomado las medidas adecuadas para abordar el asunto”.

Así también, Pretty Rebel, quien es la bailarina stripper de la polémica, señaló a TMZ Sports que desde los equipos e incluso, desde la directiva del estadio no se han pronunciado y han conversado con ella desde lo ocurrido y que tras la masificación de los videos, su servicios han tenido mayor demanda desde el baile en el palco.

Además, según las informaciones recogidas por el mismo medio se explica que Rebel fue contratada por su amiga, Jazz, quien arrendó el palco para ver el encuentro y gozar junto al baile de Pretty.

Just in case you thought it was fancy editing or a TikTok Green Screen#Chicago #ChicagoScanner #BullsNation pic.twitter.com/nA48qwRbrh

— Emjay Rivers (@heyFATabbot) March 30, 2023