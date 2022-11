A sólo días del inicio del Mundial de Qatar 2022, un sinfín de cracks que no clasificaron con sus respectivas selecciones deberán esperar seis semanas para volver a la competición. Una realidad que vivirá un gran número de futbolistas, entre ellos; el delantero noruego Erling Haaland.

El goleador del Manchester City no logró llevar a Noruega a la cita internacional y tras el parón que obliga la FIFA a las principales divisiones de cada país, el ‘Androide’ estará más de un mes y medio sin fútbol, a menos que los ‘citizens’ acepten una particular propuesta que tienen sobre la mesa.

Y es que, a través de sus redes sociales, el Ashton United, elenco de Mánchester y que milita en la séptima categoría del fútbol inglés, anunció que presentaron una oferta formal por el préstamo (durante 28 días) del ariete de 22 años.

“Ashton United puede confirmar que el club ha presentado un préstamo de 28 días para el delantero del Manchester City, Erling Haaland. Dado que los actuales campeones de la Premier League no estarán en acción hasta fines de diciembre debido a la Copa Mundial de la FIFA 2022, los ‘robins’ se han acercado a nuestros vecinos en el Etihad para mantener el estado físico del noruego”, recalcaron el elenco británico en un comunicado oficial.

𝘾𝙇𝙐𝘽 𝙎𝙏𝘼𝙏𝙈𝙀𝙉𝙏 – 𝙀𝙍𝙇𝙄𝙉𝙂 𝙃𝘼𝘼𝙇𝘼𝙉𝘿#aufc can confirm that an approach has been made for @ManCity striker Erling Haaland.

🔗https://t.co/VvWbpqdd0e#oneclub pic.twitter.com/8tzAq9o2Sy

— Ashton United FC (@AshtonUnitedFC) November 14, 2022