Royer Vásquez, más conocido por todos como el “Arturo Vidal peruano”, reveló una curiosa invitación que el mismo volante del Flamengo y La Roja le realizó.

El futbolista incaico, quien actualmente defiende la camiseta de Universidad Nacional del Altiplano de Puno, reveló a El Popular que ha mantenido contactos con el ‘King’ luego de una conversación que tuvo con él.

“Fue gracias a un periodista de ESPN que me hizo el contacto con Vidal a través de una video llamada. Fue emocionante, no me lo esperaba. Me preguntó a cerca de mí y me hizo algunas bromas”, detalló Vásquez.

Luego, el incaico contó que recibió una invitación de Arturo Vidal para sumarse a las filas de Rodelindo Román, equipo del cual el jugador de Flamengo es dueño y acaba de descender al fútbol amateur.

“Me llamaron del equipo de Arturo, Rodelindo Román, que participa en la Segunda División de Chile, pero no se pudo concretar por algunos detalles”, comentó el ‘Vidal peruano’.

Royer Vásquez también contó que, hace poco, fue sorprendido por un grupo de hinchas chilenos.

“El año pasado cuando jugaba en Credicoop de Arequipa, en un partido en Tacna, se me acercaron unos hinchas chilenos y me pidieron fotos y autógrafos. No creo que sea para tanto”, indicó el incaico.

Vale recordar que, en 2021, Vásquez ya había contado algunos detalles de su conversación con el ‘King’: “Él ya sabía, me dijo ‘oe peruano culiao, increíble parecido mi hermano’. Me felicitó, me dijo que siga por ese camino con el deporte. Échale punche”.