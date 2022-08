Sin dudas que Néstor Gorosito es uno de los personajes más queridos del fútbol argentino. Ya sea porque los hinchas tengan un excelente recuerdo de aquel talentoso enganche que deleitaba todos los fines de semana en una cancha de fútbol, hasta sus buenos desempeños en algunos clubes como director técnico. También tiene una faceta en redes sociales que nos aproximan al ‘Pipo’.

En esta ocasión, en una entrevista televisiva, la estrella de Universidad Católica a mediados de los 90’ habló con los periodistas para referirse a la gran racha que está atravesando Gimnasia, pero por unos minutos se abstrajo del buen fútbol que está desplegando el Lobo platense y soltó una desopilante frase sobre Lionel Messi: “En cualquier momento me caso con Messi“.

“El único ídolo que tengo en el fútbol es Lionel Messi. Menotti dijo el otro día que por más que quiera jugar mal, no juega mal. Hay partidos que juega no tan bien, pero luego hay intereses y hay cosas que se juegan en las nominaciones. Es muy difícil”. deslizó.

“Siento tanta admiración. Para mí Messi es el yerno ideal, el hijo ideal, el hermano ideal, el amigo ideal. En cualquier momento me caso con Messi”, aseguró, lo que provocó las risas de todo el panel de periodistas.

🗣 “Messi es el yerno ideal, el hijo ideal, el hermano ideal, el amigo ideal, en cualquier momento me caso con Messi.” Pipo Gorosito somos todos. 🛐pic.twitter.com/yvIiEGEQIM — Sudanalytics (@sudanalytics_) August 19, 2022

Gorosito habló sobre el gran momento de Gimnasia

“Tenemos que seguir así, mantener la humildad. Cuando faltan pocas fechas y estemos ahí veremos las posibilidades que tenemos. Uno se ilusiona, pero recién pasamos la mitad del torneo. Es más fácil un torneo corto para los equipos de menor poder adquisitivo. Es muy difícil contra otros de 20 millones. Hay mucha diferencia de presupuesto”, afirmó.

“Uno sueña con lo máximo cuando llega a una institución. Luego la realidad te marca si te dio o no te dio. Siempre jugamos para salir campeones. A veces te da el cuero, otras que no. El fútbol, a diferencia de otros deportes, es difícil de predecir. No es normal que los cinco grandes estén en este momento en posiciones más baja. Hay que tratar de aprovechar esos momentos”, concluyó.

Gimnasia viene de superar por 2-0 a Unión de Santa Fe como visitante y es segundo con 28 puntos en la tabla de la Liga Profesional Argentina, tras 14 fechas, a una unidad del líder Atlético Tucumán.