Ric Flair es un ex luchador profesional de 73 años que brilló en diferentes empresas de entretenimiento como la WWE, NWA o WCW. Este domingo, el "Nature Boy", subió por última vez al ring en su despedida no oficial, en un evento que se transmitió por PPV y que tuvo invitados como The Undertaker, Bret Hart, Rey Mysterio y Mick Foley.