El ciclista luxemburgués, Kevin Geniets, protagonizó una surrealista postal en medio de la séptima etapa de la París-Niza.

Resulta que el miembro del equipo Groupama-FDJ se preparaba para iniciar el tramo del sábado, cuando una ráfaga de viento empujó uno de los carteles publicitarios, cayendo de lleno sobre el ciclista.

El golpe dejó al luxemburgués en el suelo y con claras muestras de dolor, mientras que los espectadores se apresuraron a levantar el panel metálico.

El deportista se puso de pie e intentó continuar, pero lamentablemente no pudo y terminó retirándose de la competición.

Señalar que este no es el único extraño sucedo que ha ocurrido durante la competencia, ya que durante la semana cerca de 18 ciclistas se retiraron de la carrera debido a un virus, que no fue el coronavirus.

Kevin Geniets had to abandon from #ParisNice. This happened just before the start of Paris-Nice stage 7 😳😣 @GenietsKevin. pic.twitter.com/xmmUp1yZqV

— TV 2 SPORT (@TV2SPORTdk) March 12, 2022